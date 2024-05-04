استعدادا لـ«شم النسيم».. حملات مكبرة لتجميل الشواطئ والشوارع في مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، شن حملات مكبرة على شارع عمر المختار “السوق القديم”، وشارع التهريب، وعمارات المنطقة الطبية بوسط المدينة، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة والتشجير والتجميل على الكورنيش والشواطئ؛ وذلك ضمن استعدادات المدينة لأعياد الربيع (شم النسيم)، لظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال جاب الله إن جهاز النظافة العامة بمجلس المدينة قام بحملات مكبرة لرفع مستوى النظافة بنطاق المدينة وخاصة على شواطئ وسط المدينة "مطروح العام- الليدو- منطقة شاطئ روميل" لتجهيز احتفالية تنظمها الإدارة العامة للسياحة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن إدارة التشجير بمجلس المدينة رفعت كفاءة المناطق الخضراء على طول الكورنيش ومدخل المدينة؛ لظهور المدينة في أبهى صورها، وذلك بقص وتقليم وتهذيب أشجار ونخيل الزينة، ضمن استعدادات المدينة لشم النسيم، والذي يحظى بحضور كبير من أهالي مطروح وضيوف ومحبي المدينة الساحلية الساحرة على الشواطئ العامة.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح على استمرار الحملات المكبرة خلال الأيام المقبلة لضبط الشارع ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، وذلك بتعاون أصحاب المحالّ التجارية مع مجلس المدينة، تفاديا لتعرض المخالفين للمسألة القانونية والغرامات المالية بسبب تشويه المظهر الحضاري للمدينة.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ، أصحاب المحالّ التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة عبر السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام المحال التجارية؛ لعودة الشكل الحضاري والسياحي للمدينة قبل أعياد الربيع.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة أعمال رفع إشغالات الطريق المخالفة، والنظافة العامة، وأعمال التجميل والتشجير بنطاق المدينة.