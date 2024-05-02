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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منسق حياة كريمة بمطروح: المؤسسة مستمرة في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات

خلال احتفالية تكريم
خلال احتفالية تكريم موسسة حياه كريمة

أكد الدكتور عبد الجليل خيرت منسق حياة كريمة بمطروح أن المؤسسة مستمرة في دعم الفئات الأولى بالرعاية والارامل والمطلقات وذوي الهمم والايتام والعمالة غير المنتظمة، للتخفيف عنهم ومساعدتهم في الاندماج بسوق العمل لتوفير مصدر رزق مناسب لهم باقامة مشروعات صغيرة ، وذلك في اطار تكليفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

 

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وأضاف خلال حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» على مجهوداتهم خلال عام 2023 وذلك بالقاعة الكبرى بالديوان العام  بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن متطوعي مؤسسة حياة كريمة بمطروح قاموا بدور تطوعي ومجتمعي كبير خلال عام 2024 وخاصة في شهر رمضان الكريم ، والذي يبدأ دورهم من استقبال الشاحنات التي تحمل كراتين المواد الغذائية ، وتخزينها ثم توزيعها على المستحقين ، بالاضافة الي اجراء الابحاث الميدانية للاسر الاولي بالرعاية والاكثر احتياجا، والتنسيق مع الجمعيات القاعدية حتي الوصول الي المستحقين ، فكل التحية والتقدير لجميع متطوعي حياة كريمة بمطروح ومحافظات الجمهورية .

وأوضح الدكتور عبدالجليل خيرت أن مؤسسة حياة كريمة تقوم بتوفير الدعم الغذائي لأهالينا من الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجا ، من خلال تقسيم المدن الي قطاعات لاجراء أبحاث ميدانية بكافة مراكز محافظة مطروح من خلال متطوعي حياة كريمة، حيث تم إجراء عمليات جراحية وتحويل لمستشفيات خارج المحافظة وتقديم العلاج والرعاية الصحية للمواطنين وقوافل طبية ، وتمكين اقتصادي بتوفير مشروعات صغير وتجهيز عرائس ايتام ضمن جهود حياة كريمة .

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