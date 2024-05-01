عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح مع عمداء الكليات خلال انعقاد مجلس جامعة مطروح الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

محافظ مطروح يبحث المخططات التفصيلية لتنفيذ مناطق صناعية

إصابة 9 بينهم 8 ليبيين في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم


وأكد رئيس جامعة مطروح على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشددا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.
واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene، Scopus، مشيرا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.
ووافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم الأساسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح 9 طلاب بكلية التربية درجة الدبلوم العام في التربية قيد خريف 2023، ومنح 3 طلاب درجة الدبلوم المهني في التربية تخصص التربية الخاصة قيد خريف 2023.
وتقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

ممرضة تنهي حياة عامل دفاعا عن شرفها ووالدها بالمقطم.. اعرف الحكاية

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور آثارت الجدل لـ منة عرفة

الحوار الوطني: عمالنا ركيزة الوطن الأساسية وبسواعدهم ستبقى رايته دائما مرفوعة

لسرعة اتخاذ الإجراءات.. هيئة الطرق تخصص خطا ساخنا وواتساب لتلقي شكاوى المواطنين

صحف الكويت| أمير البلاد يغادر مصر ويشكر السيسي.. وبلينكن: أمريكا مصممة على اتفاق وقف نار بين إسرائيل و«حماس»

بشرى سارة.. تطبيق قانون التصالح الجديد في القاهرة 7 مايو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم فنان التروكاج أحمد عرابي وإسلام كمال في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

من المطبخ التايلندي.. طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ