مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح مع عمداء الكليات خلال انعقاد مجلس جامعة مطروح الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأكد رئيس جامعة مطروح على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشددا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene، Scopus، مشيرا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

ووافق المجلس على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم الأساسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح 9 طلاب بكلية التربية درجة الدبلوم العام في التربية قيد خريف 2023، ومنح 3 طلاب درجة الدبلوم المهني في التربية تخصص التربية الخاصة قيد خريف 2023.

وتقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.