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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث المخططات التفصيلية لتنفيذ مناطق صناعية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

Hستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفدا من ممثلي الجهات من ( وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية) وكذلك المكتب الاستشاري التابع لإدارة المساحة العسكرية والمختص بإعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية وذلك بديوان عام المحافظة بحضور  المهندسة  امل عرفة مدير التخطيط العمراني واللواء خالد القشلان مدير حماية أملاك الدولة .

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 تم   عرض  ملامح مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والعائد منه اقتصاديا علي المحافظة  وكذا المخطط العام المبدئي والتفصيلي المقترح للمنطقة الصناعية بجنوب فوكة ومدى وأنواع القطاعات الصناعية الملائمة لطبيعة المنطقة بواسطة المكتب الاستشاري التابع لإدارة المساحة العسكرية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص العمل المستدامة لأبناء المحافظات وكذلك تذليل جميع المعوقات التى تعرقل من حركة التنمية الصناعية.

وأشار محافظ مطروح  إلى أهمية وجود مخطط تفصيلي يحقق الاستفادة القصوى من المنطقة الصناعية بما يخدم أهالي محافظة مطروح والمستثمرين بالمحافظة فى ضوء التطوير الشامل الذى يشهده الساحل الشمالي من بنية تحتية و شبكة نقل متكاملة ( قطار كهربائي وبضائع - طرق - مطارات - موانئ ) .

كما وجه  بمخاطبة الجهات المعنية بالتصديق علي زيادة مساحة المنطقة الصناعية لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد المحافظة والتى تتمتع بوفرة من المواد المحجرية ( حجر جيري - طفلة - رمال - دولوميت ) .
ودعا  محافظ مطروح بضرورة عقد مؤتمر يحضره المستثمرون وذلك للاستماع إلى متطلباتهم وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجههم من أجل تذليل تلك الصعاب  ،مؤكداً دعمه الكامل للاستثمار وفق القوانين والإجراءات اللازمة والتيسير على المستثمرين و أهمية هذه الخطوة وانعكاسها علي ملف الاستثمار  كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع  ،مشيدا  بجهود  التعاون وتضافر كافة الجهود و التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية المنفذة للمشروع ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية  في إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية.
 

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