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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للدعم سياحيا.. مخطط عالمي لتطوير كوبري ومنطقة روميل وإنشاء خدمات بمطروح.. صور

مخطط تطوير كوبرى
مخطط تطوير كوبرى روميل

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مقترح مشروع إحلال وتجديد كوبري روميل، الذي أعده جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ليتماشى مع مكانة المحافظة السياحية وتوافد العديد من المصطافين وزوار المحافظة عليها.

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وتابع المحافظ إجراء بعض الإضافات والتعديلات على المقترح بما يخدم المنطقة ويليق بمكانة مدخل الشاطئ وشهرته السياحية مع تخصيص أماكن لفتح مزيد من فرص عمل لشباب المحافظة بالمنطقة ويمثل مورد اقتصادي ويتواكب مع جهود الدولة في تحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة والاستقرار المجتمعي.
 

وأوضح اللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز التعمير الساحل الشمالي الغربي أنه مع تعرض كوبري روميل للتهالك والتقادم مما استدعى تخفيف مرور الحمولات عليه وصدور قرار محافظ مطروح بإنابة الجهاز المركزي للتعمير ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بوضع مقترحات للإحلال والتجديد للكوبري.
 

وأضاف أن أعمال تطوير الكوبري تشمل تصميمات لكوبري لاند مارك معدني طائر ولأند سكيب وسيشن تصوير بإضاءة ليلية مع اتساع المقترح بإنشاء محالّ شارع مصر بعدد 20 محلا لتوفير مزيد من فرص العمل المميزة للشباب ويستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائري منطقة شاطئ روميل،، بالإضافة إلى إجراء توسعة للمجرى المائي تحت الكوبري لتجديد مياه البحيرة والسماح بحركة المراكب واليخوت الخفيفة.

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