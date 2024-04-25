وسط فرحة الأهالي .. تسليم 24 منزلا بدويا مجانيا في براني بمطروح



أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس القرعة العلنية للمستحقين للوحدات السكنية بالقرية البدوية (تعمير 1) بمنطقة أبو ميلاد الجديدة بمدينة سيدي براني بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والنائب حسن أبو قديرة عضو مجلس النواب عن الهيئة البرلمانية بمطروح، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعميد ياسر عامر رئيس مدينة براني، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من أهال براني المستحقين للوحدات السكنية، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.



وجه محافظ مطروح التهنئة لجميع الحضور بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الطاهرة وكذلك التهنئة لأهالي مدينة براني بمناسبة الانتهاء من إنشاء القرية البدوية (تعمير1) بطريق أبي ميلاد كأولى المبادرات والنماذج لإنشاء قرية بدوية على الطراز البدوي المعماري وفق العادات والتقاليد لأهالي مطروح.



وأضاف. على توافر الخدمات بها للتيسير على المواطنين، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير- جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.



وأشار محافظ مطروح إلى أن القرعة العلنية تتم بين المستحقين من أهال براني بعدد 112 أسرة، على عدد الوحدات السكنية بالقرية الجديدة بعدد 24 وحدة.



وأشار المحافظ أنه تمت مراجعة ملفات جميع المتقدمين على الوحدات من خلال لجنة من التنفيذيين والشعبيين بالمدينة لبحث وتدقيق جميع الملفات المتقدمة طبقا للشروط والضوابط الخاصة بهذه الوحدات والوقوف على إجمالي المستحقين لها.



مع الترحيب بمقترح توزيع شتلات زراعية على الأهالي من الزيتون والتين وغيرها من خلال مركز التنمية المستدامة، مؤكدا حرص كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة على تحقيق العدل والمساواة بين جميع أبناء مطروح بكل شفافية.



ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي برئاسة لواء دكتور أمون مرتضى ولجميع فريق العمل بالجهاز... وما يبذل على أرض مطروح من عدد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالي مطروح، والشكر لمركز ومدينة براني والعاملين به برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة، ولكل الجهود المبذولة سواء من شركة الكهرباء ومديرية الطرق وغيرها من أجل الإسراع في إنشاء القرية البدوية لتسليم وحداتها لمستحقيها وتحقيق مزيد من الاستقرار لهم.



كما وجه أهالى برانى الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على جهود التنمية المبذولة بالمحافظة من أجل توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة وصولا إلى جميع المناطق والتجمعات فى عمق الصحراء.

خلال إجراء القرعة

خلال إجراء القرعة