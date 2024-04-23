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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح: قافلة طبية مجانية بمنطقة سيدي حنيش وأبومرقيق لمدة يومين

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية لمنطقتي سيدي حنيش وابومرقيق التابعتين لمدينة مرسى مطروح يومي الأربعاء والخميس ٢٤-٢٥ أبريل الجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في جميع قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، صباح اليوم الثلاثاء أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة أهالينا بمنطقة سيدي حنيش وأبو ورقيق والقرى والجمعات المجاورة لها.

وأشار "سالم" إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة – الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية و تعليمات  وزير الصحة والسكان.

ونوه وكيل وزارة الصحة بأن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.

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