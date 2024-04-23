للتزويغ.. وكيل تعليم مطروح يحيل بعض العاملين بمدارس براني للتحقيق

قرر عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إحالة عدد من العاملين بمدرستي براني للتعليم الأساسي وحي الأمل للتعليم الأساسي للتحقيق لعدم الانضباط بالمدارس.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لعدد من مدارس مدينة سيدي براني غرب المحافظة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على مسار العمل.

وتلاحظ لوكيل تعليم مطروح قيام المدارس بالسماح للتلاميذ بالمغادرة بعد انتهاء المهام الأدائية وذلك بالمخالفة للتعليمات بأن يكون تنفيذها خلال اليوم الدراسي على أن يتم استكمال اليوم الدراسي عقب الانتهاء من تنفيذ تلك المهام كما قام عدد من المعلمين بالمغادرة من مدارسهم أثناء مواعيد العمل الرسمية ودون أذن رسمي.

وقرر مدير المديرية إحالة عدد من العاملين بمدرستي براني للتعليم الأساسي وحي الأمل للتعليم الأساسي للتحقيق للإهمال في مباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والتقصير الإداري والإخلال بالعملية التعليمية ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل.

وفي ختام الزيارة وجه وكيل الوزارة عبد الوهاب بكار مدير إدارة براني بتكثيف جولات المتابعة لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة.