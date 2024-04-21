استكمال أعمال رصف الشوارع وتركيب الانترلوك بمرسى مطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح استكمال أعمال الرصف والأرصفة وتركيب بلاط الانترلوك وبلدورات بمنطقه العجارمة ناحية مسجد عثمان إلى مدرسة على بن طالب بخطة الاستثمارية 2023-2024، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تلبية لمطالب الأهالي ليليق بسكان المنطقة بالشكل الحضاري.



وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح على استمرار رفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7 وعمل الأرصفة وتركيب لدورات طبقا لمواصفات ومعايير مديرية الطرق، بمتابعة من إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة، مع مديرية الطرق، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز 2023-2024.

وأشار جاب الله إلى مواصلة العمل على قدم وساق باستكمال رصف شارع العمدة فرج وجاري إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023-2024، وذلك بعد نقل جميع الأكشاك العشوائية، تمهيدا لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، تلبية لمطالب أهالي المنطقة الذي يخدم التجمعات السكنية والمدارس ويخدم كافة الخدمات لخدمة التجمع.

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح الأعمال الجارية بشارع المجمع بالكيلو ٢ خلف الموقف من الطريق الدولي، بوضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف 2023-2024.

وأشار إلى الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر تركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة على الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء ومشروعات البنية التحتية بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الأهالي بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية لكي يليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها وإلا سيتم تعرض المتسبب في إتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا إلى أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل على خدمة أهالي مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات في جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة.