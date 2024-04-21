عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال رصف الشوارع وتركيب الانترلوك بمرسى مطروح

رصف بمطروح
رصف بمطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح استكمال أعمال الرصف والأرصفة وتركيب بلاط الانترلوك وبلدورات بمنطقه العجارمة ناحية مسجد عثمان إلى مدرسة على بن طالب بخطة الاستثمارية 2023-2024، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تلبية لمطالب الأهالي ليليق بسكان المنطقة بالشكل الحضاري.

جهاز تعمير مطروح: إنشاء مسجد أولاد مسعود بمدينة براني بتكلفة 450 ألف جنيه|فيديو

توفى متأثرا بإصابته.. الزوج يلحق بزوجته ونجليه في حادث بمطروح


وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح على استمرار رفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7 وعمل الأرصفة وتركيب لدورات طبقا لمواصفات ومعايير مديرية الطرق، بمتابعة من إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة، مع مديرية الطرق، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز 2023-2024.

وأشار جاب الله إلى مواصلة العمل على قدم وساق باستكمال رصف شارع العمدة فرج وجاري إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023-2024، وذلك بعد نقل جميع الأكشاك العشوائية، تمهيدا لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، تلبية لمطالب أهالي المنطقة الذي يخدم التجمعات السكنية والمدارس ويخدم كافة الخدمات لخدمة التجمع.

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح الأعمال الجارية بشارع المجمع بالكيلو ٢ خلف الموقف من الطريق الدولي، بوضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف 2023-2024.

وأشار إلى الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر تركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة على الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء ومشروعات البنية التحتية بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الأهالي بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية لكي يليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها وإلا سيتم تعرض المتسبب في إتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا إلى أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل على خدمة أهالي مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات في جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات - رصف الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

ترشيحاتنا

لماذا تحظى الانتخابات الهندية لاختيار الحكومة باهتمام عالمي؟.. أعرف الإجابة

حكم مصري يدير نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات

كتائب القسام تطلق 20 صاروخا.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

عزاء عمدة الدراما المصرية| قرار مهم من المهن التمثيلية بشأن الراحل صلاح السعدني.. ومنع نجل شقيقه من السفر لهذا السبب

جيش الاحتلال ينهي عملية عسكرية دامـ ية في مخيم للاجئين بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطعه 3 أجزاء| ق.اتل طالب الدقهلية يدلي بتفاصيل الجريمة قبل إحالته للمفتي

بفستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام |شاهد

أرخص سعر.. أسهل طريقة لاستيراد سيارة كهربائية من الخارج بدون وسيط

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ