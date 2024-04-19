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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفى متأثرا بإصابته.. الزوج يلحق بزوجته ونجليه في حادث بمطروح

الزوج المتوفى
الزوج المتوفى

توفى منذ قليل عابد ع. م 40 سنة مدرس لغة فرنسية "والذي يقيم بمطروح متأثرا بإصابته في الحادث الذي وقع بطريق مطروح إسكندرية منذ ثلاثة أيام ليلحق بزوجته ونجليه بعدما فشلت كل محاولات الأطباء بمستشفى العلمين من إسعافه وعلاجه لإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم.

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وخيم حزن شديد على أهالي محافظة مطروح لوفاة مستر عابد مدرس اللغة الفرنسية خاصة أنه سبق وفاته زوجته واثنين من أبنائه وقام عدد كبير من الأهالي والطلاب على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالدعاء له بالرحمة هو وزوجته ونجليه.
كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل على طريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام مدينة العلمين.
الإسعاف يتوجه لموقع الحادث
فور وقوع الحادث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين الدولي.
وفاة الزوجة وابنتها
استقبلت المستشفى جثتين للزوجة هناء م. ي 40 سنة تعمل سكرتارية بالمدرسة التجريبية بمرسي مطروح وأسيل عابد. ع 9 سنوات.
الابنة تلحق بالأم وشقيتها
كما وصلت المستشفى روجينا عابد. ع 18 سنة طالبة جامعية بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية والتي كانت قد أصيبت بتوقف القلب إلا أن الأطباء قدموا الإسعافات الأولية لها لتعود إلى الحياة وما هي إلا للحظات أخرى لتفارق الحياة لتلحق بالأم وأختها متأثرة بإصابتها والتي كانت تعاني اشتباها ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق والقدم اليمنى.
الإسعافات للمصابين
كما استقبلت العناية المركزة بمستشفى العلمين" عابد ع. م 40 سنة مدرس لغة فرنسية الزوج مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم، بالإضافة إلى إصابة 2 من أبنائه وهم أريام عابد. ع 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم، آدم عابد. ع 7 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق والقدم اليمنى.
استمرار الزوج في العناية
بعد تحسن حالة الأبناء الاثنين اريام وآدم تم خروجهم من العناية المركزة ليظل والدهم مستر عابد بالعناية المركزة مع تقديم الأطباء العلاج اللازم. إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى بعد ثلاثة أيام من الحادث ليلحق بزوجته ونجليه

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