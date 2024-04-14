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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بمطروح

الزوج
الزوج

لقيت أم واثنان من أطفالها مصرعهم وأصيب الأب و2 من أبنائه في حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل على طريق الإسكندرية مطروح.

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تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة أخطارا بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين "عابد ع. م 40 سنة مدرس لغة فرنسية" الزوج "مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم، بالإضافة إلى ااصابة 2 من أبنائه أريام عابد. ع 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة بالوجه والجسم، آدم عابد. ع 7 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق والقدم اليمنى.

كما استقبلت المستشفى 3 وفيات من نفس الأسرة" الزوجة هناء م. ي 40 سنة تعمل سكارتارية بالمدرسة التجريبية وروجينا عابد. ع 18 سنة طالبة جامعية وأسيل عابد. ع 9 سنوات.
تم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

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