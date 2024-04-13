مراكز شباب مطروح وسيوة والرويسات بالحمام يشاركون الأطفال فرحة عيد الفطر

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالاتها بعيد الفطر المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور" أشرف صبحي "وزير الشباب والرياضة، واللواء" خالد شعيب "محافظ مطروح، وبتوجيهات اللواء" إسماعيل الفار "مساعد وزير الشباب والرياضة والمشرف العام علي قطاع الشباب، الدكتور" محمد عبد القادر "وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.



وأكد الدكتور" وليد عبد العزيز رفاعي " مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، تنفيذ مبادرة" العيد أحلى بمراكز الشباب "، وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأضاف أنه تم إقامة مبادرة العيد أحلى بمركز شباب مطروح وتوزيع الجوائز من أجل رسم الابتسامة على وجوه أبناء مطروح، حيث فتح مركز شباب مطروح وسيوة والرويسات بالحمام أبوابه للطلائع خلال عيد الفطر المبارك، مع توزيع بعض الهدايا على الأطفال لتكتمل فرحتهم بعيد الفطر المبارك بالنسبة لهم، وترك ذكرى جميلة بداخل هؤلاء الأطفال وتكون مقترنة بمركز شباب قريتهم.



وشدد " رفاعي "على أن مراكز الشباب مفتوحة خلال عيد الفطر المبارك لتنفيذ مبادرة" العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للعام الثالث على التوالي وبعد نجاحها الكبير خلال الأعياد السابقة، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.

العيد احلى بمراكز الشباب

العيد احلى بمراكز الشباب

العيد احلى بمراكز الشباب

العيد احلى بمراكز الشباب