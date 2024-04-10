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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كورنيش مطروح حاجة تانية.. الأهالي يحتفلون بعيد الفطر على الشواطئ

زحام على كورنيش مطروح
زحام على كورنيش مطروح

شهد كورنيش مدينة مرسي مطروح اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الفطر المبارك إقبالا كبيرا من أهالي مطروح وزوار المحافظة للاحتفال بالعيد.

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صدى البلد رصدت خلال بث مباشر من الكورنيش خروج عشرات الأسر بمطروح على الكورنيش بالإضافة إلى زوار المحافظة من المصطافين في أجواء من البهجة والسعادة بالإضافة إلى وجود زحام من السيارات على الكورنيش.


وحرصت الأسر على التقاط الصور التذكارية على الكورنيش وعلى الألسنة البحرية والتي استقبلت أعدادا كبيرة.


يقول يونس السيد أحد زوار المحافظة إن مطروح هي مصيفه المفضل والذي يحرص على زيارتها نظرا لما تتمتع به من من شواطئ مميزة ومياه فيروزية.


وأضاف أن هذا هو العام الأول والذي يقضى فيه عيد الفطر بمطروح مضيفا أنه لمس حالة من الطيبة لأهالي المحافظة والذين ينخرطون في نسيج واحد مع زوار المحافظة.


وأشار إلى أن من أجمل الشواطئ بمطروح هو شاطئ عجيبة يليه شاطئ الغرام واللذان يتميزان بطبيعة ساحرة ومياه صافية، داعيا الجميع لزيارة مطروح للاستمتاع بتلك البقعة المميزة بمصر.

زحام على كورنيش مطروح
زحام على كورنيش مطروح
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