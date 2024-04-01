للمرة الأولى.. حياة كريمة تصل بالخدمات إلى قلب الصحراء بمطروح

محافظة مطروح إحدى محافظات مصر والتى تقع على حدود مصر الغربية مع دولة ليبيا وقد عانى أهالى محافظة مطروح لسنوات عديدة من التهميش وتوقف التنمية وعدم وجود أى مشروعات تدر دخلا على المواطنين بالاضافة الى سوء حالة الطرق الداخلية أو التى تربطها بغيرها من محافظة مصر .



ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية رئاسة مصر واهتمامه بكل شبر من أرض مصر حازت محافظة مطروح على اهتمام كبير بتنفيذ شبكة من الطرق والمشروعات القومية الكبرى والتي كانت حلما لأبناء الصحراء الغربية والتي جعلت من محافظة مطروح مستقبل الاستثمار والتنمية في مصر بعدما كانت تعاني من التهميش.

حياة كريمة

تحظى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بأهمية كبيرة بمصر عامة ومحافظة مطروح خاصة وذلك لما تحققه المبادرة من تقديم الدعم لمواطني القرى والتجمعات الصحراوية التي تعاني من نقص الخدمات.

فخلال السنة الثانية من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمطروح تم تنفيذ المشروعات وفق مخطط الدولة لتطوير 6 قرى هي قرى: السلام وفوكه وحلازين ، وكشوك عميرة وشماس والمراقى في عدة قطاعات ومنها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم استكمال أعمال الصرف بأربع قرى التي بدأت المرحلة الأولى مع البدء في تركيب الوصلات المنزلية للمنازل وتحويل عدد 3 خزانات لاهوائي إلى معالجة ثنائية في عدد 3 قرى هي (سيدي شبيب- زاوية العوامة- أبو مزهود)... وقرية سيدنا هود بمركز الحمام.

وفي قطاع مياه الشرب، تم إنشاء 4 محطات تحلية جديدة قدره 100م ٣ يوم في أربع قرى، ومحطة تحلية قدره 50 م٣ بكلية الزراعة بفوكه ، كما تم مد شبكة مياه بطول 4 ك بقرية السلام بالحمام، كذلك تركيب محطة لتنقيه المياه، وأزاله الحديد بقرية المراقي وجاري تشغيل المحطة حاليا، وفي مجال الاستفادة من مياه الأمطار تم الانتهاء من إنشاء 93 بير لجمع مياه الأمطار بسعة تخزينية إجماليه 9597 م٣ وتطهير وتأهيل 34 من بئر روماني بسعة تخزينية إجماليه 17829 م٣ وكذلك تطهير وصيانة 21 بئرنشو بسعة تخزينية إجماليه 4629 م٣ وايضا إنشاء 24 خزانا دبش سعه 150 م 3 بواقع ٦ خزانات لكل قريه في. ( لحازين - وكشوك عميره - فوكه – شماس.

حياه كريمة بمطروح

حياه كريمة بمطروح

حياه كريمة بمطروح

حياه كريمة بمطروح

حياه كريمة بمطروح

حياه كريمة بمطروح