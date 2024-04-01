ميناء النجيلة أمل أبناء مطروح لتوفير آلاف فرص العمل وتحقيق التنمية.. تفاصيل

محافظة مطروح إحدى محافظات مصر والتى تقع على حدود مصر الغربية مع دولة ليبيا وقد عانى اهالى محافظة مطروح لسنوات عديدة من التهميش وتوقف التنمية وعدم وجود اى مشروعات تدر دخلا على المواطنين بالاضافة الى سوء حالة الطرق الداخلية او التى تربطها بغيرها من محافظة مصر .



ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية رئاسة مصر واهتمامه بكل شبر من ارض مصر حازت محافظة مطروح على اهتمام كبير بتنفيذ شبكة من الطرق والمشروعات القومية الكبرى والتي كانت حلما لأبناء الصحراء الغربية والتي جعلت من محافظة مطروح مستقبل الاستثمار والتنمية في مصر بعدما كانت تعاني من التهميش.

مشروع تنمية غرب مصر (ميناء جرجوب بمدينة النجيلة)

يجرى حاليا البدء في تنفيذ المشروع القومي لتنمية غرب مصر، بعد إعلان موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، وذلك بعد عامين من الأبحاث والدراسات الاقتصادية والفنية والعلمية والاستراتيجية، والإسراع لتنفيذ مشروع إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي ويشمل أيضا تجمعات عمرانية ومركز استشفاء ومنطقة صناعية ولوجستية وإقامة ميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة، على بعد 75 كم غرب مدينة مرسى مطروح لتتحقق أحلام أهالي مطروح خاصة غرب مطروح الذين عانوا من التهميش خلال الفترة الماضية.

ميناء النجيلة والمشروعات السياحية والتجارية والصناعية التي ستقام بمنطقة جرجوب تستوعب مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

ويتضمن المشروع إقامة ميناء للركاب لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية، مثل الإلكترونيات لشركات عالمية، كما ستتم إقامة عدد من الفنادق العالمية.

ويهدف المشروع إلى إعادة توزيع التنمية والسكان لاستخدام الموارد غير مستغلة مع حماية واستغلال الموارد القائمة والحفاظ عليها من الاستنزاف – والتلوث – والتآكل، وكذلك تحقيق الميزة التنافسية لكل إقليم بما يتلاءم مع مقوماته التنموية والعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل مع إتاحة الامتدادات والمحاور العرضية والتي تعمل على نقل وتوسيع التنمية إلى عمق المناطق الصحراوية.