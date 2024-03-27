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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمطروح

مسابقة اوائل الطلبة
مسابقة اوائل الطلبة بمطروح

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نهائي مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتي تتم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بعد إجراء التصفيات النهائية بين المدارس الفائزة على مستوى الإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المديرية وذلك بحضور النائب حسن أبو قديرة عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب وأمين التعليم بالحزب وإسماعيل جاتو وكيل المديرية والحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ولفيف من القيادات التعليمية وقيادات حزب مستقبل وطن.

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وأوضح وكيل الوزارة أن فعاليات النهائي انتهت بمفاجأة كبيرة بعد تفوق فريق مدرسة الضبعة البحرية الابتدائية وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية كذلك حصد فريق مدرسة السيدة عائشة ٢ الإعدادية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية إحدى مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير على المركز الأول بعد منافسة قوية وتنافس معرفي مميز مع المدارس الإعدادية الأخرى بالإدارات.
وأشاد شحاتة بالأداء المتميز للطالبات ومؤكدا على أن المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير بدأت تؤتى ثمارها على العملية التعليمية وهو ما يؤكد على وجهة نظر القيادة السياسية بضرورة إعداد جيل من القيادات الوسطى لتحمل المسؤولية.
وهنأ المدارس المتميزة التي صعدت لنهائي المسابقة مؤكدا أن الطلاب حققوا استفادة كبيرة من المشاركة بمراحل المسابقة المختلفة حتى الوصول للنهائي من خلال التنافس الشريف لتحقيق التميز العلمي.
وأبرز شحاتة في تصريحاته اليوم إيجابيات المشاركة في مسابقة أوائل الطلاب في خلق روح التعاون وصقل وتنمية قدراتهم التحصيلية في المواد الدراسية.
وأشاد بالتعاون المثمر مع حزب مستقبل وطن، مشيدا بالنجاح الباهر للمسابقة في كل مراحلها والتي خلقت تنافسا ثقافيا ومعرفيا بين الطلاب في جميع الإدارات التعليمية؛ مؤكدا أنها جاءت للنهوض بالعملية التعليمية من أجل إعداد أجيال من الطلاب الفائقين والموهوبين والقادرين على خدمة وطنهم والعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة القائمة على البحث العلمي من أجل مستقبل مشرق.
وأكد وكيل تعليم مطروح أن مسابقة أوائل الطلاب ليست مجرد مسابقة للتنافس بين الطلاب فحسب وإنما مسابقة مهمة جدا استفاد منها تعليم مطروح من خلال تحليل نتائج المدارس المشاركة في المسابقة وإعداد دراسة جيدة لها لمعالجة أوجه القصور وتعظيم الإيجابيات وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النتائج النهائية للمسابقة.

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