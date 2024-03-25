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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن: لأول مرة حصول سيدتين بمطروح على مراكز متقدمة بمسابقة الأم المثالية

مدير التضامن خلال
مدير التضامن خلال استقبال السيدة شهيرة

أكدت  الدكتورة دار السلام حسين احمد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح أنها تعد سابقة اولى بمطروح بحصول  سيدتين بمطروح على مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة الام المثالية .

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واضافت أن نتيجة هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقه تماما نظرا للدور المنظم والمتابعة الرائعه لكل المختارين 

وتقدمت  بارق التهانى والتبريكات للامهات المثاليات الفائزات على مستوى الجمهورية ضمن مسابقه  وزارة التضامن الاجتماعى
وتتقدم بالشكر لكل العاملين بإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية والادارات الاجتماعية والوحدات التابعه على المجهود المبذول الرائع وايضا تتقدم بالتقدير لأعضاء اللجنه المشرفه على الاختيار والجهود الملموسه من الإدارات المعاونه  .

واهدت الدكتورة دار السلام هذا الإنجاز  للواء خالد شعيب محافظ مطروح  بفضل تدعيمه المستمر لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة مطروح ولجهد العاملين بها.

كانت محافظة مطروح قد تم اختيار كل من السيدة تيسير دهيم الام المثالية الاولى بمطروح والثالثة على مستوى الجمهورية كما تم اختيار السيدة شهيرة محمد والتى حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية كام لابن من ذوى الاعاقة.

مدير التضامن خلال استقبال السيدة تيسير
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح الام المثالية

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