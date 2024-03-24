محافظ مطروح: القيادة السياسية تضع الآليات اللازمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمام القيادة السياسية دائماً بالمرأة المصرية والإيمان بقدراتها في المشاركة في بناء ونهضة المجتمع ووضع الآليات اللازمة لتمكين دورها وتعزيز مكانتها في كافة المجالات.



جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة والام المثالية بمطروح بحضور محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ ،والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، لمساعد، والنائبة فتحية السنوسي والنائبة سحر عيد والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وقيادات الدين الاسلامي والمسيحي والتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي

واضاف محافظ مطروح على حرص محافظة مطروح بكافة أجهزتها لدعم وتعزيز دور المرأة في شتى المجالات وبكافة القرى والنجوع والتجمعات بعمق الصحراء لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً مع احترام كافة العادات والتقاليد المميزة للمرأة المطروحية لضمان حقوقها من خلال الجهات المعنية مع استكمال ذلك الدور لزيادة وعى المرأة المطروحية و دعمها و تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وصولا إلى قلب القرى والنجوع الصحراوية.

واشار أن الاحتفالية بتكريم المرأة و الأم المثالية المطروحية، يواكب الإحتفال بعيد المرأة والأم المصرية خلال شهر مارس من كل عام.

وتضمنت ” فعاليات الحفل كلمات للقيادات الدين الاسلامى والمسيحى بالمحافظة أكدوا فيها عن فضل الأم وتكريمها فى جميع الأديان السماوية كما شمل الحفل عروض فنية وغنائية وفقرات شعرية عن الام لكورال التربية والتعليم والتوجيه المسرحى للمديرية لاقت إعجاب واستحسان الحضور،مع تكريم المحافظ لهم ،عقب ذلك تم عرض فيديو عن المكرمات وقصص كفاحهن من الأمهات المثاليات وعددا من النماذج المتميزة للمرأة المطروحية من مختلف من ومراكز المحافظة.