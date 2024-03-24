عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: القيادة السياسية تضع الآليات اللازمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال التكريم

    

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمام القيادة السياسية  دائماً بالمرأة المصرية والإيمان بقدراتها في  المشاركة في بناء ونهضة المجتمع ووضع  الآليات اللازمة لتمكين دورها وتعزيز  مكانتها  في كافة المجالات.

شركة مياه مطروح توضح أسباب انقطاع الخدمة

مطروح .. اختتام مسابقة حفظة القرآن الكريم بالشبان العالمية


جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة والام المثالية بمطروح بحضور محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ ،والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، لمساعد، والنائبة فتحية السنوسي والنائبة سحر عيد والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وقيادات الدين الاسلامي والمسيحي والتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي 
واضاف  محافظ مطروح على  حرص محافظة مطروح   بكافة أجهزتها لدعم وتعزيز دور المرأة في شتى المجالات وبكافة القرى والنجوع والتجمعات بعمق الصحراء لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً مع احترام كافة العادات والتقاليد المميزة للمرأة المطروحية    لضمان حقوقها من خلال الجهات المعنية مع استكمال ذلك الدور  لزيادة وعى المرأة المطروحية و دعمها  و  تمكينها اقتصادياً واجتماعياً   وصولا إلى قلب القرى والنجوع  الصحراوية.
واشار أن الاحتفالية بتكريم المرأة و الأم  المثالية المطروحية، يواكب  الإحتفال بعيد المرأة والأم المصرية  خلال شهر  مارس  من كل عام.

 

وتضمنت ” فعاليات الحفل كلمات للقيادات الدين الاسلامى والمسيحى بالمحافظة أكدوا فيها عن فضل الأم  وتكريمها فى جميع الأديان السماوية كما شمل الحفل  عروض فنية وغنائية وفقرات شعرية  عن الام   لكورال  التربية والتعليم  والتوجيه المسرحى للمديرية  لاقت إعجاب واستحسان الحضور،مع تكريم المحافظ لهم ،عقب ذلك تم عرض فيديو عن المكرمات  وقصص كفاحهن من الأمهات المثاليات وعددا من النماذج المتميزة للمرأة المطروحية من مختلف من ومراكز المحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

الحلم شارف على الانتهاء.. مايا مرسي: نواة الخير خرجت من مستشفى بهية

نظر محاكمة مدير أعمال حلمي بكر في الاستيلاء على أمواله .. غدا

شيخ الأزهر: النبي كان يتبع كل تصرف بشكر الله وحمده والثناء عليه

التحرير الفلسطينية: أمريكا ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة

الاحتلال يقصف رفح وغزة ويسقط 5 شهداء.. والهلال الأحمر يعلن انقطاع الاتصال بطاقمه في مُستشفى الأمل

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ