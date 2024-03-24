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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح .. اختتام مسابقة حفظة القرآن الكريم بالشبان العالمية

المشاركين فى فاعليات
المشاركين فى فاعليات مسابقة حفظ القران

اختتمت اليوم الأحد  فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم بمشاركة 866 متسابقًا في محافظة مطروح التى استمرت على مدار خمسة أيام ، وذلك بتنظيم من جمعية الشبان العالمية بمطروح بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح وتحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

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تضمنت المسابقة عدة محاور، بما في ذلك تلاوة وحفظ القرآن الكريم بصورة كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن، وربع القرآن، وأجزاء من القرآن حيث تكونت لجنة المسابقة من ثلاثة شيوخ من مديرية أوقاف مطروح.

أكد رئيس مجلس الإدارة، إبراهيم قدورة، أن المسابقة تعزز القيم وتقدم الدعم والتشجيع لتعلم وحفظ القرآن الكريم، وتعزز الانتماء للمجتمع والتفاعل الإيجابي مع القيم الدينية والإنسانية.

أشار قدورة  إلى أهمية المسابقة للفئات المستهدفة، وأن الجمعية نجحت في تنظيمها بنجاح للعام السابع عشر على التوالي، حيث استهدفت هذا العام المراحل السنية.

من جانبه، أوضح صالح العشيبي، مشرف المسابقة، أن الهدف من تنظيم مسابقة القرآن الكريم هو غرس حب القرآن وتقديسه وتعظيمه، وكذلك حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس الشباب، وتشجيع حفظ كتاب الله وسنة نبيه، وتطبيق أحكام التجويد أثناء تلاوة القرآن الكريم بشكل عملي.

أوضح العشيبي أن لجنة التقييم  الدرجات تنتهى من عملها خلال الاسبوع القادم وسيتم اعلان النتائج للفائزين الاسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

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