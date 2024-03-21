الأيتام والأسر الأولى بالرعاية على مائدة حزب مستقبل وطن بمطروح

نظم حزب مستقبل وطن أمانة مطروح مائدة إفطار مجمع تحت شعار "وطن واحد" بحضور قيادات الحزب والأيتام والأسر الأولى بالرعاية والجمعيات الأهلية.



وأكد صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح أنه تم إقامة حفل الإفطار الجماعي كتقليد سنوي للحزب ولمشاركة الأسر الأولى بالرعاية والأيتام إفطار شهر رمضان،

وأضاف أنه تم توزيع عدد من وجبات الإفطار داخل قاعة الشبان المسلمين بالاضافة إلى توزيع بعض الوجبات والعصائر والمياه والتمور بالشوارع.

وأشار الى أنه تم توزيع عدد من كراتين رمضان بهدف إدخال البهجة على قلوب الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم في هذه الأيام المباركة لتوفير احتياجات المواطنين وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال أحمد عبد الخالق أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن إن الحزب يقوم بدور كبير في المشاركة في التخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام مضيفا أن حفل الفطر شهد حضور عدد كبير من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

حضر حفل الإفطار النائب صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح، وجمال الشوري وحسن أبو قديرة، أعضاء مجلس النواب وعمر إدريس هيبة أمين الشباب والعمدة منعم إسرافيل أمين الإعلام، وأحمد عبد الخالق أمين العمل الجماهيري بالحزب، وعدد من الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والأيتام من أهالي المحافظة.