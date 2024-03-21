الأم المثالية بمطروح: الرئيس قال لي والدة الشهيد لا تبكي خلال تكريمي

كشفت تيسير دهيم، الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، والأولى على محافظة مطروح، وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، كواليس ما قاله الرئيس السيسي لها خلال حفل التكريم .

وأكدت الأم المثالية، أنها بكت عندما شاهدت الرئيس السيسي خلال تكريمه لها في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وأضافت أن الرئيس عندما شاهد صورة نجلها قال لها "أن ام الشهيد لا تبكي نحن نبكي، وانتي لا تبكي انتي تفتخري بأنك ام شهيد من القوات المسلحة".

وأكدت تيسير دهيم للرئيس السيسي أنها سعيدة بلقائه وسيدة مصر الأولي انتصار السيسي ، معبرة له أنه كانت تتمنى مقابلته منذ عام 2017 تاريخ وفاة نجلها الشهيد الرائد طه ساطور بالقوات المسلحة بالعريش .

وقالت تيسير محمود دهيم، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، إن تكريم الرئيس السيسي لي في حضرة قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسى بمثابة لحظات جميلة ولا توصف عن مدي السعادة التي أشعر بها، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 .

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، تيسير محمود دهيم محمد الأم المثالية على محافظة مطروح والثالثة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 أمينة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح

وحرص الرئيس السيسي، علي تكريم الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الخميس ، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

يذكر أن نجل السيده تيسير دهيم قد استشهد فداء للوطن في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض مصر في العريش في 8 ديسمبر 2017