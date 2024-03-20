أبرزها السكر.. تعرف على أماكن وأنواع السلع المدعمة المتوفرة بمعارض مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، مع المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، توفير مزيد من السلع الأساسية والإستراتيجية والاطمئنان على توافرها بكميات كبيرة للأشهر القادمة.



وأكد محافظ مطروح على استمرار معارض أهلا رمضان وشوادر بيع السلع الغذائية للمواطنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم ولما بعد العيد بأسعار مخفضة بنسبة ٢٥ %.

وشدد على توافر السلع الأساسية ومنها السكر المعبأ بسعر ٢٧ جنيها للبيع في المعرض اللوجيستي ومعارض أهلا رمضان وبعدد من المحالّ المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار بمدن ومراكز المحافظة.

كذلك توافر اللحوم الطازجة بسعر ٣٠٠ جنيه بمعرض أهلا رمضان، واللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ٢٥٠ جنيها.

كما ناقش محافظ مطروح قرار ترميم المجمع الاستهلاكي بالعلمين لاستمرار تقديم الخدمة التموينية لأهالي المدينة.

وأكد محافظ مطروح على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابة والتفتيش على الأسواق والمحالّ لمتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على سلامة وصحة المواطنين.