ندوة تستعرض مسيرة الراحل هانى شاكر على المسرح الصغير بمهرجان الموسيقى العربية

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 34 ، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، حيث تقام فى الثامنة مساء الجمعة 23 أكتوبر ثلاث حفلات بالقاهرة والإسكندرية .

فعلى المسرح الكبير يقام حفل غنائي في فاصلين يصاحبهما الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، يحيى الأول الفنان الأردنى طارق الفقيه ونجوم الأوبرا هند النحاس ورحاب مطاوع، أما الثانى للنجمة غادة رجب ويسبقها فقرة للفنان وليد حيدر .

ويتخلل الحفل فيلم عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اعداد ستوديو المونتاج بالاوبرا اشراف فني سامر ماضى ومونتاج محمد مصطفى.

كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفل للمطرب سعيد عثمان وفرقته "شموع" يستعيد خلاله روائع الغناء وتراث الزمن الجميل.

وبالتزامن يستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلاً لفريق على مر الأجيال بقيادة الفنان محمد الخولى والفنان ياسر سعيد، يضم نخبة من الأعمال الغنائية الخالدة.

وعلى صعيد فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب الذى يناقش موضوع الموسيقى العربية بين النقد الأكاديمى والتناول الإعلامى، تنطلق فى العاشرة صباحًا جلسات اليوم الثالث لمناقشة محور "التناول الإعلامى كمدخل للتوثيق" بحضور الدكتور هشام شرف مقررًا (الأردن)، وبمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين هم " الدكتور كفاح فاخورى- الأب بديع الحاج- دكتورة ليلى خليل (لبنان)، الكاتب الصحفى حاتم جمال (مصر)، الدكتورة أحلام أكبر بن الشيخ صالح (الكويت).

وفي الخامسة مساء يستضيف المسرح الصغير ندوة تستعرض مسيرة أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، إعداد وتقديم الشاعر والكاتب الصحفى فوزى إبراهيم، عضو اللجنة العلمية للمهرجان بمشاركة

كل من الموسيقار صلاح الشرنوبي، الموسيقار محمد ضياء، الشاعر والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، المايسترو حسن فكرى، الشاعر عماد حسن، الناقدة الموسيقية دكتورة إيناس جلال الدين، المنتج طارق عبد الله، المنتج اللبنانى خضر عكنان تتناول أبرز المحطات الفنية فى مسيرته الغنائية الحافلة وما قدمه من أعمال أسهمت في إثراء الأغنية العربية وترسيخ مكانته بين كبار نجومها.