31 أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن"

يقيم قطاع المسرح برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي بعنوان «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن» فى السابعة والنصف من مساء يوم السبت 31 أكتوبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يأتي ذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.



يتحدث فى الملتقى اللواء بحري أركان حرب محمود متولي الخبير العسكري والاستراتيجي وأمين عام مؤسسة الصالون البحري، اللواء محمد ربيع مهندس الصواريخ إبان حرب أكتوبر المجيدة، الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الإعلامي الدكتور خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى بالتليفزيون المصري، الإعلامي القدير حازم طه .

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مؤسس ومدير الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من أشهر الأغاني الوطنية يقدمها الفنان «سعيد عثمان» بمصاحبة فرقته «شموع»، ويأتي ذلك ضمن مجموعة من فعاليات قطاع المسرح خلال شهر أكتوبر بهدف إلقاء المزيد من الضوء على بطولات القوات المسلحة خلال انتصار أكتوبر التاريخي .