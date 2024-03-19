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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حماة الوطن" بمطروح يوزع 4 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

كراتين رمضان
كراتين رمضان

وزع حزب حماة الوطن بمطروح، 4000 كرتونة رمضان في كافة مدن المحافظة الثمانية، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان،، إنه تم توزيع 4000 كرتونة أو "شنطة رمضان" علي الأسر الأولى بالرعاية والعمال بالمصالح الحكومية والعمالة غير المنتظمة يأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي تعد أهم المشروعات القومية.


وأكد النائب أبو تمر بأن إطلاق الحزب عددا من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، يأتي انطلاقا من المسئولية المجتمعية لدور الحزب وتنفيذا لاستراتيجية دعم المواطن، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة للتخفيف عليهم طبقا لتوجهات القيادة السياسية .

وأضاف أنه تمت المشاركة، في معرض "أهلا رمضان" بتوفير اللحوم البلدي الطازجة بأسعار 300 جنيه للكيلو، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب والدلتا لحزب حماة الوطن.

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