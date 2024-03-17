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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تحتفل بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف

السكرتير العام خلال
السكرتير العام خلال الاحتفالية

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اللواء أشرف أبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح  للمشاركة  في الاحتفالية التى نظمتها منطقة مطروح الأزهرية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الازهر الشريف ،في السابع من رمضان عام ٣٦١ هجرى، وذلك بحضور الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية، والشيخ عبدالحكيم سلطان مدير عام منطقة الوعظ بمطروح والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح  والقس بيرولس ممثلآ عن راعى كنائس مطروح والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح وعدد من علماء ومشايخ الازهر الشريف بمطروح، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة.

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حيث نقل سكرتير عام المحافظة تحيات وتهنئة  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بذكرى تأسيس الأزهر الشريف مع مشاركة  جميع محافظات مصر ، بل ومعظم دول العالم الإسلامي بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان  عام ٣٦١ هجرية  كجامع للعبادة .

 

وأضاف أن الجامع الأزهر انطلق بفضل علمائه ليكون جامعة ومؤسسة ليفيض بخيره ونور علمه من مصر إلى  دول العالم أجمع ،كمنبر الوسطية والاعتدال لنشر سماحة وتعاليم الدين الإسلامى الحنيف  بعيداً عن التعصب والتشدد  ليمتد أثره  الدينى والعلمى إلى أكثر من  ألف عام انطلاقا من مسئوليته الدينية والعلمية والاجتماعية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.


كما نقل سكرتير عام المحافظة  تحيات وشكر محافظ مطروح  لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ولشيوخ الازهر وعلمائه مع تأكيد دعم محافظة مطروح التام لدور الأزهر التعليمى والمجتمعى  بالمحافظة، وأخرها التعاون فى إنشاء أول فرع لجامعة الازهر بمطروح لتنطلق منه منارة علمية جديدة على أرض مطروح قاطرة التنمية وبما يواكب جهود الدولة في بناء الإنسان علمياً وثقافياً مع توفير مزيد من الحياة الكريمة.

 

كما تضمنت الاحتفالية المتزامنة مع احتفالات الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية عرض كلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وجه فيها التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وكذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الازهر الشريف بمكانته وعراقته ودوره العلمى والدينى التاريخى والإنسانى.


كما تم عرض فيديو عن الازهر الشريف منارة العلم تبعها  كلمات الحضور التى تناولت التأكيد على دور الأزهر الشريف كمنارة للعلم ونشر صحيح الدين الإسلامي ودوره على مر تاريخه في الحفاظ علي الهوية المصرية والإسلامية في مواجهة أى محاولات  للتعدى عليها أو التشويه، وكذلك دور الأزهر في العصر الحديث وحفاظه على تلاحم أبناء الوطن الواحد من خلال بيت العائلة، ثم عرض أناشيد وقصائد لمواهب فتيات معاهد الازهر بمطروح.

 

وعلى هامش الإحتفالية تفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح معرض الأنشطة الطلابية للمشغولات اليدوية والحرفية بما يضمه من منتجات لطلاب المعاهد الأزهرية بمطروح.

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