فترة مسائية.. تعرف على أماكن تقديم خدمات المقبلين على الزواج بمطروح

اعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن تشغيل منافذ تقديم خدمات المقبلين على الزواج فى الفترات المسائية من الساعة 8 مساء وحتى 10.30 مساء.



وأضاف يتم البدء فى تشغيل منافذ تقديم خدمات المقبلين على الزواج فى الفترات المسائية وذلك بدء من يوم العاشر من رمضان الموافق 2024/3/20 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وأوضح منافذ تقديم الخدمة ببعض مراكز المحافظة

مركز العلمين بمقر وحدة العلمين الصحية ويخدم القطاع الشرقى - مركز مرسى مطروح بمقر وحدة السادات الصحية- مركز النجيلة بمقر وحدة النجيلة القبلية ويخدم القطاع الغربى- مركز مدينة سيوة بمقر وحدة سيوة الصحية.



وأشار إلى استمرار العمل فى الفترات الصباحية بجميع مراكز المحافظة لنفس الخدمات تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء وتسهيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.