قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارجية الاحتلال: تركيا تعمل على زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض
ماكرون ينتقد ترامب بشدة: استغل ما يجري في فرنسا لصالح الانتخابات
الوزراء: مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية
احتجاجات أوروبا تتصاعد.. غلاء المعيشة وأزمة السكن يشعلان المواجهات مع الشرطة
مدبولي: الرئيس يعتزم الإعلان عن برنامج كبير يشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار ومشروعات لمتوسطي الدخل
أثناء الطابور الصباحي.. إصابة طالبتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
عيار 21 وصل 6280 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر
هتك عرض وتحرش.. رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية مؤسس بيت فاطم
غدًا.. قرعة كأس مصر تحدد مواجهات دور الـ32 حتى النهائي
بوتين: روسيا مستعدة لإرسال شحنات من الديزل إلى السوق الأمريكية
إسرائيل تعتقل مرشحا لعضوية الكونجرس الأمريكي في الضفة
التموين: 30 ألف بدال و8400 منفذ «جمعيتي» لتوفير السلع للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسعود علام ردًا على تصريحات سموتريتش: أرض مصر ليست ساحة للتهديدات أو المساومة

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
معتز الخصوصي

أدان مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن احتلال شبه جزيرة سيناء حال شن مصر هجومًا على إسرائيل، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزًا مرفوضًا للثوابت الوطنية، وتستوجب التأكيد بوضوح على أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأكد علام أن سيناء جزء أصيل من أرض الوطن، وأن الحديث عن احتلالها يعكس تجاهلًا لحقيقة راسخة، وهي أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وطنية قوية وجيشًا قادرًا على حماية حدودها وصون مقدرات شعبها، في إطار عقيدة وطنية راسخة قوامها الدفاع عن الأرض والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح إلى أن الجيش المصري يمثل درع الوطن وحصنه المنيع، وأن قوة الدولة لا تقتصر على قدراتها العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل تماسك جبهتها الداخلية ووعي شعبها وحكمة قيادتها السياسية في التعامل مع التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وشدد علام على أن مصر لا تسعى إلى التصعيد أو الانجرار إلى صراعات إقليمية لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي تهديد يمس سيادتها أو ينتقص من حقوقها المشروعة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي في مقدمة الأولويات التي لا تقبل التهاون.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه التصريحات التي من شأنها تأجيج التوتر وتهديد الاستقرار، والعمل على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

واختتم مسعود علام تصريحاته بالتأكيد على أن سيناء ستظل أرضًا مصرية خالصة، وأن سيادة مصر ليست مجالًا للمساومة أو التهديد، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف خلف دولته ومؤسساته الوطنية في حماية مقدرات الوطن، وأن مصر ستظل متمسكة بحقوقها وثوابتها الوطنية، وقادرة على الدفاع عن أمنها واستقرارها، مع مواصلة دورها في دعم السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.

وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش شبه جزيرة سيناء إسرائيل السيادة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

بيراميدز

إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن

ترشيحاتنا

وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز حرص مصر على تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية

وزير البترول يبحث مع شركة الفرنسية تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

جانب من الاعمال

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة في صعيد مصر

بالصور

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد