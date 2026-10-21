مسعود علام ردًا على تصريحات سموتريتش: أرض مصر ليست ساحة للتهديدات أو المساومة

أدان مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن احتلال شبه جزيرة سيناء حال شن مصر هجومًا على إسرائيل، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزًا مرفوضًا للثوابت الوطنية، وتستوجب التأكيد بوضوح على أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأكد علام أن سيناء جزء أصيل من أرض الوطن، وأن الحديث عن احتلالها يعكس تجاهلًا لحقيقة راسخة، وهي أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات وطنية قوية وجيشًا قادرًا على حماية حدودها وصون مقدرات شعبها، في إطار عقيدة وطنية راسخة قوامها الدفاع عن الأرض والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح إلى أن الجيش المصري يمثل درع الوطن وحصنه المنيع، وأن قوة الدولة لا تقتصر على قدراتها العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل تماسك جبهتها الداخلية ووعي شعبها وحكمة قيادتها السياسية في التعامل مع التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وشدد علام على أن مصر لا تسعى إلى التصعيد أو الانجرار إلى صراعات إقليمية لا تخدم مصالح شعوب المنطقة، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي تهديد يمس سيادتها أو ينتقص من حقوقها المشروعة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي في مقدمة الأولويات التي لا تقبل التهاون.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه التصريحات التي من شأنها تأجيج التوتر وتهديد الاستقرار، والعمل على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

واختتم مسعود علام تصريحاته بالتأكيد على أن سيناء ستظل أرضًا مصرية خالصة، وأن سيادة مصر ليست مجالًا للمساومة أو التهديد، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقف خلف دولته ومؤسساته الوطنية في حماية مقدرات الوطن، وأن مصر ستظل متمسكة بحقوقها وثوابتها الوطنية، وقادرة على الدفاع عن أمنها واستقرارها، مع مواصلة دورها في دعم السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.