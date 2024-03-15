بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يفتتح مسجد عبد السلام حماد بالخروبة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم أول جمعة بشهر رمضان الكريم مسجد عبد السلام حماد بالخروبة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزاره الأوقاف والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد والنائب حسن أبو قديرة والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات التنفيذية وعمد ومشايخ مطروح.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المسجد منشأ بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح بتكلفة نحو ٦ ملايين جنيه يسع نحو ألف مصل... يضم مصلي سيدات ودار لتحفيظ القرآن واستراحة للإمام وغيرها مع استيعاب التوسعات المستقبلية لخدمة المنطقة التي تشهد عمرانا جديدا.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي منطقة الخروبة على افتتاح هذا الصرح الكبير واعتبر المنطقة من المناطق الواعدة التي تحظى باهتمام المحافظة.