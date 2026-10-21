من ولاد رزق 3 إلى أنا مش عارفني.. عمرو يوسف وأسماء جلال دويتو كوميدي

يعود الثنائي عمرو يوسف وأسماء جلال للتعاون من جديد من خلال المسرحية الكوميدية «أنا مش عارفني»، التي تنطلق عروضها على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، في لقاء جديد يأتي بعد تعاونهما في فيلمي «ولاد رزق 3» و«السلم والثعبان 2».

ويأتي التعاون الجديد بين عمرو يوسف وأسماء جلال امتدادًا للكيمياء الفنية التي ظهرت بينهما في الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق»و«السلم والثعبان 2» ، حيث نجح الثنائي في تقديم حالة مميزة من التناغم وخفة الظل، من خلال المواقف الكوميدية والإفيهات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن لقائهما المسرحي الجديد.

وتدور أحداث مسرحية «أنا مش عارفني» في إطار كوميدي حول عمر، الطيار الوسيم الذي يجسد شخصيته عمرو يوسف، والذي يقع في حب ندى، التي تجسد دورها أسماء جلال، ويحاول إخفاء ماضيه العاطفي عنها، لتتصاعد الأحداث في سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم، بينهم بيومي فؤاد وأحمد عبد الوهاب ونسرين أمين وصلاح الدالي وآية عبد الرازق ويمنى طولان ومحمود فتحي وأحمد يسري.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكمز، وإخراج محسن رزق، وإنتاج حمادة إسماعيل، فيما يتولى أحمد إسماعيل الإشراف العام على العمل.

ويبدو أن اجتماع عمرو يوسف وأسماء جلال مجددا يمثل أحد أبرز عناصر الجذب في المسرحية، خاصة مع انتقال تعاونهما من السينما إلى المسرح، في تجربة جديدة تراهن على حضور النجمين وقدرتهما على تقديم حالة فنية مختلفة أمام الجمهور السعودي والعربي، ضمن فعاليات موسم الرياض.