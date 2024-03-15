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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى في إدارات ومستشفيات مرسى مطروح خلال شهر رمضان

صحة مطروح تواصل
صحة مطروح تواصل توفير الخدمات الطبية

 

اعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للقطاع العلاجى خلال شهر رمضان المبارك.

3.5 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح

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واكد"سالم" علي تنفيذ الادارة العامة للطب الوقائي وادارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، وكذلك المرور على جميع المنشأت الغذائية بالمحافظة.
واضاف وكيل الوزارة انه تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية، تحت اشراف الدكتور احمد عماد منسق المبادرات بالمديرية والتنسيق بتواجد فرق عمل المبادرات الرئاسية بالأماكن التي تشهد ترددات عالية كالمساجد ومراكز الشباب حيث تتواجد فرق عمل المبادرات امام حديقة غزالة بمدينة مطروح وشارع المجمع بالشيخ عطيوة بالكيلو  2 وامام المسجد الكبير وحديقة كيلوباترا ومسجد العوام. بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الشهر الكريم بالمديرية.
واوضح انه تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، 
ولفت إلى انه قد تم التأكد من توافر اكياس الدم بكميات كافية للطوارئ بالمستشفيات وزيادة اعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من جاهزية جميع الأقسام، وكذلك توفير اللقاحات والأمصال والطعوم بالمنشأت الصحية بالمحافظة.
ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

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