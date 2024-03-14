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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«إفطار صائم» مبادرة شبابية لحزب حماة الوطن بمطروح

مبادرة افكار صائم
مبادرة افكار صائم لحزب حماه الوطن


أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تدشين وإطلاق مبادرة " إفطار صائم " بالمحافظة بشهر رمضان 1445 ، بتوزيع عصائر ومياة معدنية وتمور قبل الإفطار في الشوارع والميادين العامة علي المواطنين بمدينة مرسى مطروح ، وذلك ضمن مبادرة إفطار صائم، والتي أطلقها حزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية.

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واضاف  النائب عيسى أبو تمر د  إن مبادرة " إفطار صائم " تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن و تلبي احتياجاته تفعيلًا للمبادرات الرئاسية ، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن ، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

وأكد عبدالدايم أبو تمر أمين الشباب بحزب حماة الوطن بمطروح علي توزيع عصائر ومياة معدنية ضمن مبادرة إفطار صائم على الصائمين في الشوارع والميادين ، وهذه تعتبر لفتة مميزة من شباب الحزب والتي تثبت تواجد الحزب في الشارع وحضورهم وسط فرحة وسعادة المواطنين بالشهر الكريم.

وتجري عملية توزيع العصائر والمشروبات والمياه والتمور يوميا بالخيمة الحزبية أمانة مقر حزب حماة الوطن بمطروح ، من خلال مجموعات من الشباب تتحرك في مختلف في الشوارع والمناطق السكنية، وتتولى أمانة الشباب بالحزب توزيع العصائر والمشروبات والتمور علي الصائمين قبل الإفطار.

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