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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التوسع في الخدمات التليفونية والاتصالات للمناطق الأكثر احتياجا في مرسى مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأربعاء، مع المهندس مايكل نجيب مدير منطقة تليفونات مطروح لمناقشة جهود المنطقة في التوسع لتقديم الخدمات التليفونية والاتصالات في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة.

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وأوضح مدير منطقة تليفونات مطروح ، أنه جار الإعداد لخطة التوسع مع دخول خدمة الألياف الضوئية fth، والانتهاء من المرحلة الأولى من توصيل الخدمة لمنطقة حتاوة ودخول ٤ كابينات جديدة واستكمال باقي المراحل لتصل إلى ٣٠ كابينة لتغطية المنطقة، وجاري العمل وإعداد البنية التحتية وتجهيز المهام والمعدات وفقا للخطط المستقبلية، وعمل الفوارغ مع أعمال تطوير مدخل المدينة وكذلك استعدادا لمواكبة التطوير المستقبلي لمناطق علم الروم وغيرها للتيسير على المواطنين خاصة بالمناطق الأكثر كثافة مع إدراك الحاجة الملحة.
وأكد محافظ مطروح على أهمية دور الاتصالات في مواكبة التطور التكنولوجي، وتوفير مزيد من الخدمات مع ما يقدمه قطاع الاتصالات من خدمات خاصة لمواكبة جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتغطية الاتصالات للمناطق الأكثر كثافة مع اتساع مساحة المحافظة الجغرافية والعمل على تقديم مزيد من خدمات الاتصالات والتيسير على المواطنين.

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