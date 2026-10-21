مي فاروق تعيد إحياء أغاني أم كلثوم في الشارقة 19 ديسمبر

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي على مسرح المجاز بإمارة الشارقة، يوم 19 ديسمبر المقبل، تقدم خلاله باقة من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، في ليلة طربية تحتفي بأعمال واحدة من أبرز رموز الغناء العربي.

مي فاروق

ومن المنتظر أن تقدم مي فاروق مجموعة من روائع أم كلثوم التي ارتبطت بوجدان الجمهور العربي، مستعيدةً أجواء الطرب الأصيل من خلال أدائها الذي يجمع بين قوة الصوت والإحساس، إلى جانب عدد من الأغنيات التي تمثل محطات بارزة في مسيرة كوكب الشرق.

ويأتي الحفل في إطار الأمسيات الغنائية التي تحتفي بتراث الموسيقى العربية، وتمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بالأعمال الكلاسيكية التي لا تزال تحظى بمكانة خاصة لدى مختلف الأجيال.