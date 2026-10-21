قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يحذر من موت محقق يتربص بالمرضى في مستشفيات غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
سويلم يتابع جهود إدارة واستغلال أملاك وزارة الري وتعظيم الاستفادة منها
سيد مرعي: قيّموا مدافع الأهلي بعيدًا عن خلافاتي.. ولا توجد أزمة بيني وبين ابني
مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا
بعد إيقاف التوأم بقرار من الفيفا.. من يقود منتخب مصر فى مباراتي ملاوي بتصفيات أمم إفريقيا
وزير الصحة تطوير التعليم والتدريب أساس إعداد كوادر مؤهلة
مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا
كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا: الأفضل لم يأتِ بعد
عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها
إنجازات "الداخلية" أمام منتدى مصر.. خفض معدلات الجرائم وتطوير الخدمات الأمنية
الأرصاد تحذر من برودة الليل وفرص سقوط الأمطار.. وهذا موعد استقرار الطقس
المطران سامي فوزي: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار والمشاركة وترسيخ المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمينا العبد تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها ولا كان على البال.. صور

فيلم ولا كان على البال
فيلم ولا كان على البال
أوركيد سامي

حضرت النجمة ياسمينا العبد العرض الخاص لفيلمها ولا كان على البال المقرر طرحه في دور العرض يوم ٢١ أكتوبر وفي الوطن العربي يوم ٢٩ اكتوبر.

فيلم ولا كان على البال بطولة الفنان نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج أحمد بدوي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، تستعد ياسمينا العبد لتصوير مسلسلها بنت إمبارح المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٧، والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في رمضان.

تجسد ياسمينا العبد شخصية فتاة أرستقراطية تدعى نور، تمر بالعديد من الأزمات والتحديات التي تؤدي إلى تحولات جذرية في حياتها.
المسلسل مكون من ١٥ حلقة ومن إنتاج أحمد الجنايني، تأليف عمرو مدحت، قصة منة لطفي، واخراج ثروت مصطفى.

كما انتهت النجمة ياسمينا العبد من تصوير فيلم ممسوس، الذي من المقرر عرضه خلال الشهور المقبلة.

تدور الأحداث حول مجموعة من الشباب الذين يقررون خوض مغامرة استكشافية للبحث في أشهر الأماكن التي يُشاع أنها مسكونة بالجن في مصر، بهدف كشف حقيقة الأساطير المتداولة حولها.

يضم العمل عددا كبيرا من النجوم الشباب، ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبد الرحمن محمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار، صلاح الجهيني.

وفي سياق آخر، يعرض لياسمينا العبد مسلسل 50/50 على منصة يانجو بلاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وفي سياق آخر، تألقت ياسمينا العبد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته ٧٨.  

ويعد أحدث أعمال ياسمينا العبد مسلسل ميد ترم، الذي يعتبر أول بطولة درامية مطلقة لها، وشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بأدائها وظهورها خلال الاحتفالية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنوية خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم إلى ريما بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.

فيلم ولا كان على البال اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران: لم نتلق ردًا من السعودية والحوثيين على عرض الوساطة.. وأمريكا أغلقت الطريق أمام التفاوض

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

أسعار الدواجن والبيض

بعد ارتفاعات متتالية.. تراجع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق

بيراميدز

أحمد السيد: بيراميدز لا يمتلك دوافع الأهلي والزمالك.. وجون إدوارد جزء من أزمات القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

النفط

النفط يقفز.. برنت فوق 109 دولارات ومخاوف نقص الإمدادات تضغط على الأسواق

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

الأسعار

مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة لما بعد رمضان 2027.. و«تكافل وكرامة» يصل إلى 4.7 مليون أسرة

بالصور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد