محافظ مطروح: استعدادات مكثفة بجميع القطاعات لاستقبال شهر رمضان الكريم

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف كافة الجهات بالمحافظة استعدادتها لاستقبال شهر رمضان الكريم لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها .

ووجه المحافظ برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة. وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات أوشكاوى على الخط الساخن ( ١١٤ أو ت 0464933158 لاتخاذ كافة الاجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى.



وأشار محافظ مطروح إلى أنه استعداداً لإستقبال شهر رمضان الكريم، تم إفتتاح معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركه.