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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي " رئيس الجمهورية  بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. 


حيث أكد في برقيته "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية و الشباب والمرأة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم " سائلين الله تعالى مع أيام وليالي هذا الشهر المبارك وما ترسخه نفحاته الإيمانية من قوة وعزيمة وإيمان بالله .

وأشار إلى أننا نتمنى أن يرعاكم الله  لتواصلوا بفيض عطائكم وقيادتكم الحكيمة مسيرة نهضة مصرنا الغالية بعقول وسواعد أبنائها في شتى آفاق التنمية ،وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في الرفعة والاستقرار والتقدم .


كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكلا من الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،واللواء هشام أمنة  وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية وعدد من كبار قيادات ومسئولى الدولة بهذه المناسبة المباركة  سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والامة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

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