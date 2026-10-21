توماس واريك: الوضع المجمّد بين واشنطن وطهران قد يستمر حتى الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية

قال توماس واريك كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إنّ السيناريو الأرجح للتطورات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة هو عدم حدوث أي تصعيد، واستمرار الوضع الحالي حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، على الأقل، وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ واشنطن علمت أنّ إسرائيل أرادت توجيه ضربة إلى إيران، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض ذلك، مشيرًا إلى أنّ هذا الموقف كان متوقعًا، في ظل سوء وضع الجمهوريين حاليًا، وعدم رغبة ترامب في استمرار العمليات العسكرية خلال هذه المرحلة.

التغييرات المحتملة

وأوضح كبير الباحثين في المجلس الأطلسي أنّ الموقف قد يتغير بصورة كبيرة بعد 3 نوفمبر، لافتًا إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي المرتقبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين المقبل، لكنه أكد أنّ طبيعة التغييرات المحتملة لا تزال غير معروفة.