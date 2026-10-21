بحترم مشوارك جدًا.. محمد فراج يوجه رسالة إعجاب لمفيدة شيحة في الجونة

وجّه الفنان محمد فراج رسالة إعجاب وتقدير للإعلامية مفيدة شيحة، معبرًا عن احترامه الشديد لمشوارها الإعلامي، شهد تبادلًا للحديث حول النجاحات الفنية الأخيرة لفراج ومسيرته في الدراما التليفزيونية.

وقال محمد فراج لمفيدة شيحة: «بحترم مشوارك جدًا، وكان نفسي أقابلك من زمان علشان أقولك الجملة دي»، في رسالة عكست تقديره لمسيرتها المهنية وما قدمته في المجال الإعلامي.

ومن جانبها، أشادت مفيدة شيحة بالنجاحات التي حققها محمد فراج من خلال أعماله الفنية الأخيرة، وعلى رأسها مسلسلات «لعبة جهنم» و«ورد وشوكولاتة» و«أب ولكن»، مؤكدة أن أدواره الأخيرة أسهمت في رفع مستوى الأعمال الفنية التي يقدمها، وأنه أصبح من أبرز نجوم موسم الأوف سيزون.

وخلال الحوار، كشف فراج عن كواليس تحضيره لمسلسلي «ورد وشوكولاتة» و«لعبة جهنم»، موضحًا أنه كان يستعد للدورين بالتوازي، وأنه كان في المراحل الأخيرة من العمل على «ورد وشوكولاتة» بنهاية أكتوبر، قبل بدء تصوير «لعبة جهنم» في الأول من نوفمبر.

وأشاد فراج بمسيرة مفيدة شيحة، مؤكدًا احترامه الكبير لها ولتجربتها المهنية، في لقاء جمع بين الإشادة المتبادلة والحديث عن النجاحات الفنية والإعلامية، وسلط الضوء على تقدير الفنانين والإعلاميين لتجارب بعضهم البعض.