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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب بيطري الوادي الجديد.. حملة قومية لتحصين الماشية 25 أكتوبر

جانب من البيان
جانب من البيان
منصور ابوالعلمين

تبدأ مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار، ومرض جدري الضأن وطاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، وذلك بجميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف حماية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية التي تهدد صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني.

عصام الكومي: التحصين خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية

وأكد الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أهمية الحملة القومية في تعزيز منظومة الوقاية البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية، من خلال تحصين الحيوانات المستهدفة باللقاحات المعتمدة، ورفع مستوى المناعة لدى القطعان، بما يسهم في الحد من فرص انتشار الأمراض الفيروسية وتقليل الخسائر التي قد يتعرض لها المربون.

تحصين الأبقار والأغنام والماعز بجميع المراكز والقرى

وأوضح أن الحملة تستهدف تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، والأغنام والماعز ضد مرض جدري الضأن وطاعون المجترات الصغيرة، مع تكثيف أعمال التوعية البيطرية للمربين بأهمية الالتزام بمواعيد التحصين، باعتباره أحد الإجراءات الأساسية للحفاظ على صحة الحيوانات واستقرار الإنتاج الحيواني.

وتشمل أعمال الحملة تحرك لجان التحصين البيطرية إلى القرى والمراكز للوصول إلى الحيوانات المستهدفة، وتقديم الخدمات الوقائية اللازمة، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للقطعان، بما يدعم جهود إحكام السيطرة البيطرية والحد من ظهور بؤر مرضية جديدة.

الطب البيطري يناشد المربين التعاون مع لجان التحصين

وناشدت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد جميع مربي الأبقار والأغنام والماعز التعاون مع لجان التحصين، وفتح الحظائر أمام الفرق البيطرية وتيسير إجراءات الوصول إلى الحيوانات، مع الالتزام بتعليمات الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أعمال التحصين بصورة فعالة وتحقيق التغطية المستهدفة على مستوى المحافظة.

وشددت المديرية على أن مشاركة المربين تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الحملة، لما لها من دور في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على مصادر دخل الأسر العاملة في مجال التربية والإنتاج الحيواني، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنمية هذا القطاع الحيوي.

وتأتي الحملة في إطار جهود مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد لتعزيز إجراءات الوقاية والتحصين، والحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد مقومات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حمله بيطريه

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