النفط يقفز.. برنت فوق 109 دولارات ومخاوف نقص الإمدادات تضغط على الأسواق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات الأسواق، وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية في ظل استمرار التوترات بالشرق الأوسط واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، بالتزامن مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وسط ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات السياسية والبيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية.

أسعار النفط اليوم.. برنت عند 109.48 دولار

سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.60% لتصل إلى 109.48 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 98.46 دولار للبرميل.

وتأتي هذه الارتفاعات في ظل تزايد المخاوف من نقص المعروض النفطي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

التوترات بالشرق الأوسط ومضيق هرمز تدعم أسعار النفط

وكان خام برنت قد سجل أعلى مستوياته في خمسة أشهر خلال تعاملات الثلاثاء، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي الجلسة على انخفاض، عقب تقارير عن لقاءات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء في باكستان، أثارت آمالًا بإمكانية إحراز تقدم دبلوماسي.

لكن هذه الآمال تراجعت بعدما أبلغت إيران رئيس أركان الجيش الباكستاني أنها لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة ما لم تتم تلبية مطالب طهران، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب بشأن مستقبل الإمدادات النفطية.

وتزامن ذلك مع تصاعد الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حاد في حركة الشحن عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي، الذي يمثل أحد أهم طرق نقل النفط في العالم.

مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 4.93 مليون برميل

وعلى صعيد الإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 4.93 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر الجاري.

وجاء التراجع أكبر من توقعات الأسواق التي رجحت انخفاض المخزونات بنحو 1.3 مليون برميل، ما عزز المخاوف بشأن توافر الإمدادات ودعم أسعار النفط خلال التعاملات.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع المخزونات الأمريكية لأسبوعين متتاليين، وسط تأثر إنتاج منطقة ساحل الخليج الأمريكي جراء إعصار إيزياس، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

الأسواق تترقب بيانات المخزونات الرسمية

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء، وسط توقعات بانخفاضها بنحو 300 ألف برميل.

وغالبًا ما تتقارب بيانات معهد البترول الأمريكي مع الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يجعل التقرير الرسمي محل اهتمام المستثمرين لتقييم اتجاهات المعروض النفطي خلال الفترة المقبلة.

الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 44 عامًا

وتزامن تراجع المخزونات التجارية مع وصول الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 44 عامًا، بعد أشهر من عمليات السحب الطارئة التي استهدفت تخفيف آثار اضطرابات إمدادات النفط العالمية.

ويزيد هذا التطور من حساسية الأسواق تجاه أي اضطرابات جديدة في الإنتاج أو النقل، في وقت تظل فيه التوترات الجيوسياسية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الخام.

وتظل أسعار النفط العالمية رهينة تداخل عوامل العرض والطلب مع التطورات السياسية والأمنية، خاصة في الشرق الأوسط. وبين تراجع المخزونات الأمريكية واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، تترقب الأسواق البيانات الرسمية للإمدادات وأي مستجدات دبلوماسية قد تحدد اتجاه أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.