قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2-0 فى الشوط الأول
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحي أمن الدولة
الإمام الأكبر يستقبل أسرتي طالبي معهد دنوشر المتوفيين.. ويؤكد: الأزهر كله حزين
تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية لجان الدعم المالي
الزمالك يتفق مع مدرب دنماركي للانضمام إلى جهاز معتمد جمال | خاص
في أوسلو.. زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبيين وممثلين أمريكيين سبل إنهاء الحرب مع روسيا
وزير التموين: 142 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز بالموازنة الجديدة
قرار من الرئيس السيسي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء: تخصيص مساحة لمشروعات الطاقة
الطيران الحربي اليمني يشن غارات على تعزيزات ومعسكرات الحوثيين في محيط جبل هان بتعز
«مسافر طنطا الخميس والجمعة؟».. السكة الحديد تعلن رحلات استثنائية وتعديل مواعيد القطارات
وزير خارجية الأردن: نقف إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها
ملثمون يحاولون اقتحام ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النفط يقفز.. برنت فوق 109 دولارات ومخاوف نقص الإمدادات تضغط على الأسواق

النفط
النفط
رحمة سمير

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات الأسواق، وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية في ظل استمرار التوترات بالشرق الأوسط واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، بالتزامن مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وسط ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات السياسية والبيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية.

ارتفاع سعر النفط الكويتي إلى 106.23 دولار للبرميل

أسعار النفط اليوم.. برنت عند 109.48 دولار

سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.60% لتصل إلى 109.48 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 98.46 دولار للبرميل.

وتأتي هذه الارتفاعات في ظل تزايد المخاوف من نقص المعروض النفطي، مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

التوترات بالشرق الأوسط ومضيق هرمز تدعم أسعار النفط

وكان خام برنت قد سجل أعلى مستوياته في خمسة أشهر خلال تعاملات الثلاثاء، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي الجلسة على انخفاض، عقب تقارير عن لقاءات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء في باكستان، أثارت آمالًا بإمكانية إحراز تقدم دبلوماسي.

النفط يتراجع مع زيادة الإمدادات الخليجية وآمال بمحادثات أمريكية إيرانية

لكن هذه الآمال تراجعت بعدما أبلغت إيران رئيس أركان الجيش الباكستاني أنها لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة ما لم تتم تلبية مطالب طهران، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب بشأن مستقبل الإمدادات النفطية.

وتزامن ذلك مع تصاعد الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حاد في حركة الشحن عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي، الذي يمثل أحد أهم طرق نقل النفط في العالم.

مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 4.93 مليون برميل

وعلى صعيد الإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 4.93 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر الجاري.

تراجع أسعار النفط مع زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

وجاء التراجع أكبر من توقعات الأسواق التي رجحت انخفاض المخزونات بنحو 1.3 مليون برميل، ما عزز المخاوف بشأن توافر الإمدادات ودعم أسعار النفط خلال التعاملات.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع المخزونات الأمريكية لأسبوعين متتاليين، وسط تأثر إنتاج منطقة ساحل الخليج الأمريكي جراء إعصار إيزياس، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

الأسواق تترقب بيانات المخزونات الرسمية

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء، وسط توقعات بانخفاضها بنحو 300 ألف برميل.

وغالبًا ما تتقارب بيانات معهد البترول الأمريكي مع الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يجعل التقرير الرسمي محل اهتمام المستثمرين لتقييم اتجاهات المعروض النفطي خلال الفترة المقبلة.

الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 44 عامًا

وتزامن تراجع المخزونات التجارية مع وصول الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 44 عامًا، بعد أشهر من عمليات السحب الطارئة التي استهدفت تخفيف آثار اضطرابات إمدادات النفط العالمية.

واردات آسيا من النفط ترتفع لأعلى مستوى لها منذ بدء حرب إيران خلال شهر سبتمبر

ويزيد هذا التطور من حساسية الأسواق تجاه أي اضطرابات جديدة في الإنتاج أو النقل، في وقت تظل فيه التوترات الجيوسياسية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الخام.

وتظل أسعار النفط العالمية رهينة تداخل عوامل العرض والطلب مع التطورات السياسية والأمنية، خاصة في الشرق الأوسط. وبين تراجع المخزونات الأمريكية واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، تترقب الأسواق البيانات الرسمية للإمدادات وأي مستجدات دبلوماسية قد تحدد اتجاه أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.

النفط الأسواق دولارات برنت مخزونات الخام الأمريكية لشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية خلية عين شمس

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 68 متهما في قضية خلية قصر النيل

نادي القضاة

نادي القضاة يستقبل وفدا من نادى قضايا الدولة.. لهذا السبب

بالصور

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد