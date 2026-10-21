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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط

النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
أ ش أ

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، مدعومة بتراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من المتوقع، ما عزز المخاوف بشأن شح الإمدادات في الأسواق العالمية، إلى جانب استمرار التوترات في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد المواجهات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.60% لتصل إلى 109.48 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 98.46 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد سجل أعلى مستوياته في خمسة أشهر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي الجلسة على انخفاض، عقب تقارير عن لقاءات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء في باكستان، أثارت آمالًا بإمكانية إحراز تقدم على المسار الدبلوماسي.

غير أن هذه الآمال تراجعت بعدما أبلغت إيران رئيس أركان الجيش الباكستاني أنها لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة ما لم تتم تلبية مطالب طهران، الأمر الذي أبقى الأسواق في حالة من الحذر إزاء احتمالات استمرار اضطراب إمدادات النفط.

وتصاعدت الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تباطؤ حاد في حركة الشحن عبر الممر البحري الاستراتيجي الذي يمثل أحد أهم طرق نقل النفط في العالم.

وعلى صعيد الإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 4.93 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر الجاري، متجاوزة توقعات الأسواق التي رجحت تراجعها بنحو 1.3 مليون برميل.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع المخزونات الأمريكية لأسبوعين متتاليين، في ظل تأثر إنتاج منطقة ساحل الخليج الأمريكي جراء إعصار إيزياس، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وسط توقعات بانخفاضها بنحو 300 ألف برميل. وغالبا ما تتقارب بيانات معهد البترول الأمريكي مع الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتزامن تراجع المخزونات التجارية مع وصول الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 44 عاما، بعد أشهر من عمليات السحب الطارئة التي استهدفت تخفيف آثار اضطرابات إمدادات النفط العالمية.

ارتفعت أسعار النفط تراجع مخزونات النفط الأمريكية شح الإمدادات في الأسواق العالمية استمرار التوترات في الشرق الأوسط تصاعد المواجهات

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