تراجع دون التوقعات في مخزونات النفط الخام الأمريكية وفقاً لتقرير معهد البترول

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) انخفاضاً في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.930 ملايين برميل، وهو تراجع جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى هبوط أكبر يُقدر بـ 1.300 مليون برميل.

ويأتي هذا التراجع مقارنة بالانخفاض الحاد السجل في الأسبوع السابق والذي بلغ 11.120 مليون برميل، مما يشير إلى تحول في ديناميكيات السوق وقد يعكس تباطؤاً في مستويات الطلب على النفط.

ويرى محللون أن عدم تحقق التوقعات بهبوط أكثر حدة قد يلقي بظلال سلبيّة (Bearish) على اتجاهات الأسعار؛ نظرًا لأن الهبوط المحدود يرمز عادة إلى بيئة طلب أقل قوة.

وفي المقابل، تتجه أنظار المتداولين والمستثمرين الآن نحو التقرير الأسبوعي المرتقب لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) لتأكيد هذه التوجهات واستكشاف صورة أوضح عن مستويات المعروض والطلب في السوق العالمي.