دراما رمضان 2027.. محمد سامي يسجل الموسيقى التصويرية لمسلسل قلب شمس

بدأ المخرج محمد سامي مرحلة جديدة من التحضيرات لمسلسله «قلب شمس»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك من خلال تسجيل الموسيقى التصويرية للعمل، في إطار الاستعدادات المبكرة لانطلاق عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

قلب الشمس

وشارك محمد سامي صورة من كواليس تسجيل الموسيقى التصويرية للمسلسل، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها: «يحدث الآن، تسجيل الموسيقى التصويرية لمسلسل قلب شمس رمضان 2027»، في إشارة إلى استمرار العمل على تجهيز المسلسل تمهيدًا لعرضه.

ويأتي مسلسل «قلب شمس» ضمن الأعمال التي يستعد محمد سامي لتقديمها في موسم رمضان 2027، ويخوض من خلاله أولى تجاربه في التمثيل، إلى جانب توليه التأليف والإخراج، ويجسد شخصية مدرس لغة عربية من الأقصر، بينما تقدم يسرا دور والدته.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي، يتناول العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية والتحديات التي تواجه الشخصيات.