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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث زيادة القوافل الطبية مع المؤسسسات والجمعيات الخيرية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال مسؤلى الجمعيات الخيرية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس كلا من  ياسين صالح رئيس جمعية رسالة بمطروح و محمد عباس مدير القوافل بمؤسسة دكتور إبراهيم بدران الخيرية.

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حيث تم استعراض جهود المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح ومنها تنظيم قافلة طبية لمدينة برانى  غدا الجمعة وقافلة لمنطقة الشيخ عطيوة بمرسي مطروح يوم السبت ،مع مقترح زيادة المشاركة خلال الأعوام القادمة من خلال ما تنظمه المؤسسة من قوافل طبية وعلاجية للمناطق الأكثر إحتياجا وصولاً إلى أقصى القري والتجمعات.

،حيث مخطط تنظيم  ١٠ قوافل هذا العام ومخطط إقامة عيادة طبية ثابتة للمؤسسة مع مطلع عام ٢٠٢٥ مع  اختيار أنسب الاماكن  لتحقيق أقصى استفادةللمواطنين ،وتصميمها لتكون صديقة للبيئة والكشف الطبي والتشخيص عن بعد عن طريق الاستشاريين والمتخصصين 
و وجه المحافظ بضرورة اختيار الموقع أو المكان الأنسب 
كما أنه مقرر ان تنظم المؤسسة خلال العام الثالث للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع المحلى بمطروح عيادة طبية متنقلة مجهزة للتوجه إلى جميع التجمعات البعيدة التى لا تتوافر وحدات صحية قريبة منها. وشعور المواطن بتوافر الخدمة الطبية 
وأشار مدير القوافل بالمؤسسة إلى أنه تتوافر بالقوافل الطبية نخبة من الأطباء من القاهرة والإسكندرية وإجراء العمليات المقررة مجانا بكبرى المستشفيات
كما وجه محافظ مطروح بالتنسيق مع مديرية الصحة بمطروح بشأن إمكانية إجراء عمليات بمطروح، وتوجيه الحالات التى يلزمها إجراء عمليات خارج المحافظة موجها الشكر لجهود مؤسسة دكتور ابراهيم بدران  وجمعية رسالة وما يقوما به من مهمة إنسانية ومشاركة مجتمعية فاعلة لتوفير مزيد من الخدمات الطبية يلمسها المواطنون على الواقع بمطروح ،مع تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لإنجاح جهود المشاركة المجتمعية.

 

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