محافظ مطروح: افتتاح معرض أهلا رمضان بجميع المدن وسيارات متنقلة تجوب النجوع

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين افتتاح معارض اهلا رمضان بمدن شرق المحافظة بالضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن والحمام يعقبها افتتاح معارض بمدن غرب بالنجيلة وسيدي براني.



جاء ذلك خلال افتتاح محافظ مطروح اليوم الأربعاء معرضي أهلا رمضان خلف مديرية التموين وبالمعرض اللوجيستي بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفرى رئيس الغرفة التجارية بمطروح والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد تجار مطروح وأهالي مطروح

واضاف انه سيتم الدفع بقوافل سيارات معارض أهل رمضان إلى باقي المدن والقرى والنجوع الصحروية تيسيرا على المواطنين .