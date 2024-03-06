1000 كرتونة رمضانية من البنك الزراعي للأسر الأولى بالرعاية في مطروح

استقبلت محافظة مطروح القافلة الرمضانية لكراتين المواد الغذائية المهداة من البنك الزراعي المصري للمحافظة، اليوم الأربعاء، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة قوافل الخير، التي أطلقها البنك الزراعي المصري مع استقبال شهر رمضان الكريم.

واستقبلت المحافظة 1000 كرتونة مواد غذائية تشمل كل كرتونة السلع الرئيسية من سكر وأرز ومكرونة وسمن وشاي وتمر وبقوليات عدس وفول وغيرها.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والتعاون المستمر والمثمر مع محافظة مطروح، وكذلك جهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه محافظ مطروح بتوزيع الكراتين الغذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والدعم بالمحافظة.

حضر استقبال القافلة المحاسب أسامة المصري رئيس قطاع إسكندرية ومطروح بالبنك الزراعي واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وأحمد عبد الرحيم رئيس المنطقة بالبنك الزراعي، والمهندس جمال خليل مدير البنك الزراعي بمطروح، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

محافظ مطروح خلال استقبال القافلة الغذائية