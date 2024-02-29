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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير شبكة الطرق بمطروح.. يمنح الثقة للمستثمرين لإعلان أكبر مشروع برأس الحكمة|شاهد

راس الحكمة
راس الحكمة

شهدت محافظة مطروح خلال الأعوام السابقة أعمال تطوير كبيرة في الطرق سواء بخلق محاور مرورية جديدة أو بتطوير طرق قديمة مما أسهم بشكل كبير في تحقيق ثقة كبيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

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من الحلم إلى الواقع.. مشروعات عملاقة تشهدها مطروح|شاهد


ويعد مشروع راس الحكمة والتى اعلنته الدولة موخرا نتاج لاعمال وجهود القيادة السياسية بتوفير الطاقة وإنشاء وتطوير شبكة الطرق والموانئ مما منح الثقة للمستثمر وشجعه على الاستثمار فى مصر بمحافظة مطروح.
وحظيت محافظة مطروح، بالعديد من أعمال التطوير وإنشاء المشروعات الكبرى العملاقة، بالإضافة إلى تنفيذ محاور جديدة والتي حولت محافظة مطروح لتصبح قاطرة التنمية بمصر ولخدمة الحركة السياحية.
ومن اهم مشروعات تطوير الطرق بمطروح تطوير الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، ومحور الضبعة روض الفرج وطريق مرسي مطروح سيوة ومطروح السلوم ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى البنية التحتية، مما يقلل الوقت والجهد في السفر في ظل عوامل الأمان التي تتسم بها الطرق بعد تطويرها وبما يخدم التنمية السياحية.
طريق مطروح اسكندرية
يبلغ طول طريق مروح إسكندرية الساحلي 300 كم، بدأ بالمرحلة الأولى الواقعة من الإسكندرية حتى مدينة الضبعة، بطول 165 كم، جرت توسعته حتى 7 حارات وعدد 6 كباري، وجرى تسليمه ودخوله الخدمة في شهر يونيو 2022، وجرى بعدها تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لتوسعة الطريق وتطويره، بنفس المواصفات والجودة من مدينة الضبعة وحتى مدينة مرسى مطروح بطول 135 كم،.
ووساهم طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، في تنمية حقيقية في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وسهولة الانتقال من القرى الواقعة قبلي الطريق إلى بحري الطريق، والتنمية السياحية للمصريين والأجانب، من خلال الرحلات إلى مرسى مطروح على مدار موسم الصيف، وتقليل الحوادث، واختصار الوقت في السفر من 4 ساعات إلى بين 2.30 حتى 3 ساعات، بالإضافة إلى سهولة حركة نقل البضائع بين مطروح والمحافظات.
محور الضبعة
تم افتتاح طريق الضبعة روض الفرج بهدف ربط الساحل الشمالى ومطروح بالمحافظات الأخرى بالإضافة إلى خلق طرق تنموية جديدة.
وساهم محور الضبعة في تخفيف الكثافات المرورية من طريق القاهرة الإسكندرية وطريق وادي النطرون- العلمين والاختناقات التي كانت تحدث على طريق الساحل الشمالي خلال موسم الصيف السياحي، فلم يعد المسافر إلى مرسى مطروح وغربها وإلى دولة ليبيا المرور بهذه الطرق.
ويتميز محور الضبعة الجديد، بأنه يختصر وقت السفر من القاهرة إلى مطروح وتم تصميم وتخطيط الطريق الجديد الذي يبدأ من الطريق الدائري الإقليمي والذي وفر الوقت الذي كان يستنزف في الاختناقات المرورية،.
وتم توفير الخدمات الضرورية عليه، حيث تمت تقوية شبكات المحمول وإنشاء 6 محطات وقود على جانبي الطريق، على مسافات متباعدة، كما تم نشر الخدمات الأمنية ونقط الإسعاف على طول الطريق.
طريق سيوة مرسي مطروح
يجرى حاليا تنفيذ مشروع الرصف الخرساني لطريق سيوة مرسي مطروح من خلال الجهاز المركزى للتعمير والذى كان حلم لأبناء مطروح وسيوة حيث يتم العمل من خلال 5 شركات تعمل فى ثلاثة قطاعات فى وقت واحد بطول 150 كم.
ويتكون الطريق من 3 حارات مروريه من الرصف الخرسانى بعرض 11.25 مترا
وبدأ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي فى مشروع الرصف الخرساني لازدواج طريق سيوة مطروح أول واكبر طريق خرساني فى الساحل الشمالي الغربي.
وتعد هذه هى أول مرة في المنطقة الغربية يتم ازدواج طريق سيوة ورصف طريق سيوة مطروح بالرصف الخرساني للطريق لتحمل السيارات النقل الثقيل المغادرة من واحة سيوة، بالإضافة إلى نشر تكنولوجيا جديدة تدخل على مجال الطرق السريعة.
طريق مطروح السلوم
كما يتم حاليا اعمال تطوير طريق مرسي مطروح السلوم الدولى وذلك بتوسعة الطريق لخدمة الحركة السياحية والتجارية بين مصر وليبيا
محاور وطرق جديدة
كما تتم بمطروح تنفيذ العديد من محاور للطرق منها
إنشاء طريق سيوة جغبوب بطول ٩٠ كيلو متر.
رصف طرق داخلية بين المدن والقرى والنجوع لربطهم وتسهيل الحركة التجارية
 

طرق جديدة بمطروح
طرق جديدة بمطروح
طرق جديدة بمطروح
طرق جديدة بمطروح
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