زراعة مطروح تنصح باستخدام عجينة "البردو" للحفاظ على محصولي التين والزيتون

أكد المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة تنظيم مديرية الزراعة بمطروح قافلة زراعية للمرور على المزارعين بمطروح والعمل على توعيتهم وإرشادهم في كيفية التعامل في مكافحة الآفات الحشرية التي تصيب محصول الزيتون والتين.



وأوضح أن مساحة الزيتون المزروعة في المحافظة تبلغ حوالي 50 ألف فدان وتبلغ مساحة زراعات التين حوالي 50 ألف فدان أيضا.

وأشار إلى جهود فريق عمل المديرية خلال القافلة مع تنظيم حقول إرشادية للمزارعين بمدينة سيدي براني لمعالجة حقل زيتون بعجينة ( البردو )، وتوعية وإرشاد المزارعين بكيفية تحضيرها وفوائدها في حماية الزراعة من الأمراض الفطرية والبكتيرية وحشرات السات ، وأهمية استخدامها بعد عمليات التقليم.

وأضاف أن مديرية الزراعة تواصل جهودها في نشر هذا الفكر لدى المزارعين على كافة الإدارات المختلفة بالمحافظة وذلك للوصول إلى إنتاج محصولي متميز وخال من المبيدات وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة مع ما تتمتع به مطروح من منتجات زراعية عضوية خالية من أي مبيدات ولها شهرتها وجودتها العالمية مما ساهم في وضع ثلاثة منتجات ضمن المؤشر الجغرافي بمطروح ومنها التين وزيت الزيتون... بالإضافة إلى عنب براني.

يأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة في تنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها خاصة ذات المنتجات الزراعية المتميزة بمطروح كالتين والزيتون، والتواصل مع المزارعين وتقديم كافة الحلول للمشكلات الزراعية التي تواجههم مع التوعية والإرشاد الزراعي لتجنب ومعالجة المشكلات الزراعية ومنها مقاومة ومكافحة انتشار الآفات الزراعية للحفاظ على المنتج وحسن جودته.