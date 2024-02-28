عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة مطروح تنصح باستخدام عجينة "البردو" للحفاظ على محصولي التين والزيتون

مكافحة افات التين
مكافحة افات التين والزيتون بمطروح

أكد المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة تنظيم مديرية الزراعة بمطروح قافلة زراعية للمرور على المزارعين بمطروح والعمل على توعيتهم وإرشادهم في كيفية التعامل في مكافحة الآفات الحشرية التي تصيب محصول الزيتون والتين.

مطروح تبدأ في زراعة 64 ألف شجرة زيتون ضمن المبادرة الرئاسية.. تفاصيل

أبناء مطروح يحصلون على 4 ميداليات في بطولة العالم للشوت بوكسينج


وأوضح أن مساحة الزيتون المزروعة في المحافظة تبلغ حوالي 50 ألف فدان وتبلغ مساحة زراعات التين حوالي 50 ألف فدان أيضا.

وأشار إلى جهود فريق عمل المديرية خلال القافلة مع تنظيم حقول إرشادية للمزارعين بمدينة سيدي براني لمعالجة حقل زيتون بعجينة ( البردو )، وتوعية وإرشاد المزارعين بكيفية تحضيرها وفوائدها في حماية الزراعة من الأمراض الفطرية والبكتيرية وحشرات السات ، وأهمية استخدامها بعد عمليات التقليم.

وأضاف أن مديرية الزراعة تواصل جهودها في نشر هذا الفكر لدى المزارعين على كافة الإدارات المختلفة بالمحافظة وذلك للوصول إلى إنتاج محصولي متميز وخال من المبيدات وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة مع ما تتمتع به مطروح من منتجات زراعية عضوية خالية من أي مبيدات ولها شهرتها وجودتها العالمية مما ساهم في وضع ثلاثة منتجات ضمن المؤشر الجغرافي بمطروح ومنها التين وزيت الزيتون... بالإضافة إلى عنب براني.

يأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة في تنمية الثروة الزراعية والحفاظ عليها خاصة ذات المنتجات الزراعية المتميزة بمطروح كالتين والزيتون، والتواصل مع المزارعين وتقديم كافة الحلول للمشكلات الزراعية التي تواجههم مع التوعية والإرشاد الزراعي لتجنب ومعالجة المشكلات الزراعية ومنها مقاومة ومكافحة انتشار الآفات الزراعية للحفاظ على المنتج وحسن جودته.

مكافحة افات التين والزيتون بمطروح
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات زراعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

متقلقوش ربنا موجود.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

ترشيحاتنا

وزير المالية: زيادة الإنفاق الاستثماري على الصحة بالموازنة الجديدة يدفع مسيرة «التأمين الشامل»

نفقة المتعة في القرآن الكريم هل هو المقابل المادي؟.. دار الإفتاء توضح

لبدء الإغاثة بشكل أكبر.. السيسي: نتمنى الوصول لوقف إطلاق النار في غزة

"فلوس رأس الحكمة وصلت"| أول تعليق من السيسي عن الصفقة الكبرى.. ويعلن: “10 مليارات جنيه لذوي الإعاقة”

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

صحيفة عبرية تكشف عن صعوبات مفاوضات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

فيديو

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

شاهد| مصر وأربع دول ينفذون إسقاطا لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

حكاية سيدة مصرية تبنت 34 طفلة وفازت بمليون درهم

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ