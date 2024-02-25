تعليم مطروح يعلن بشرى لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تنظيم قوافل تعليمية متميزة لطلبة وطالبات مرحلة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي يوم الخميس المقبل ولمدة يومين وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.



وأضاف أن ذلك يأتي بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة تحت شعار (الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل).



وأشار شحاتة إلى أنه ستتم فعاليات القافلة التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة لطلاب إدارة مطروح التعليمية كذلك لطلاب الشهادة الإعدادية بقرية فوكة التابعة لإدارة الضبعة التعليمية ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأضاف أن محاضرات المرحلة الثانوية سيتم تنظيمها بالقاعات التي أعدتها وجهزتها المديرية في مدينة مرسى مطروح لاستقبال وتسهيل عمل القوافل التعليمية دعما لأبنائنا الطلاب حيث إن القاعة الكبرى في ديوان عام المديرية ستستضيف محاضرات القسم الأدبي بينما قاعة العمد والمشايخ تستضيف محاضرات القسم العلمي.



وشدد وكيل الوزارة على أبنائه طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات مع التحلي بالهدوء والجدية والالتزام من أجل تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة حتى يعود ذلك بالنفع بتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.



أوضح إسماعيل جاتو وكيل المديرية أن هذه القوافل تأتي لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور وتدريب طلاب الشهادات المحلية والعامة على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمي الوزارة ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون.